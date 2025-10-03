Franco Colapinto apunta a sus primeros puntos en Singapur: calendario, horarios y recorrido de la Fórmula 1 2025
Con el anhelo de sumar sus primeros puntos en la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto (Alpine) afrontará este fin de semana la fecha 18 del calendario, el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay.
La actividad para el piloto argentino, y los 19 restantes de las 10 escuderías, iniciará este viernes con la primera práctica a las 6.30 (hora argentina). Luego, a las 10, tendrá lugar el segundo entrenamiento. Al día siguiente se repetirán los horarios para la tercera prueba y la clasificación, respectivamente. La final está prevista para el domingo a las 9.
Todas las etapas se transmitirán en vivo únicamente a través de la plataforma digital Disney+ Premium. En Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, se emitirán las instancias en diferido.
Cronograma del Gran Premio de Singapur
Todos los horarios corresponden a Argentina.
Viernes 3 de octubre
- 6.30: Práctica 1
- 10: Práctica 2
Sábado 4 de octubre
- 6.30: Práctica 3
- 10: Clasificación
Domingo 5 de octubre
- 9: Final
Para Colapinto será su 12ª carrera con Alpine en la temporada 2025. Hasta el momento, no ha conseguido unidades y junto a Jack Doohan, su compañero de equipo, son los únicos sin puntos en el torneo.
En 2024, con Williams, el piloto pilarense terminó 11° en Singapur, a una posición de los puestos que otorgan puntos. Este año su mejor actuación fue el 11° lugar en Zandvoort, Países Bajos.
El campeonato tiene en lo más alto a Oscar Piastri (McLaren) con 324 puntos, seguido por Lando Norris con 25 menos. Max Verstappen (Red Bull) marcha tercero con 255 unidades.
McLaren domina ampliamente el torneo de constructores con 623 unidades, mientras que Mercedes suma 290.
Próximas fechas de la F1 2025:
- 19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint)
- 26 octubre: GP de México
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint)
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas
- 30 de noviembre: GP de Qatar (sprint)
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi