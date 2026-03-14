Franco Colapinto ansioso: “Da mucha bronca quedar fuera de la Q3 por tan poquito”
El enorme avance que experimentó tras su pálido viernes no terminó de convencer a Franco Colapinto. Esas cinco milésimas que lo dejaron afuera de la Q3 del GP de China, segunda fecha del F1, le repiquetearon por la cabeza cuando habló con la prensa, aunque destacó el gran salto que dio con su Alpine después del pálido viernes.
“Mejoramos. Creo que sabemos dónde nos falta y que tengo dos décimas de tiempo en el auto, y eso es algo que sabemos y lo tenemos claro en el equipo. Pero cuando te falta tan poco para pasar y estar un poquito más cerca de los puntos para mañana, te da mucha bronca quedar fuera de la Q3”, arrancó Colapinto ante el micrófono de ESPN.
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La palabra de Franco Colapinto (Alpine) tras la clasificación clasificación.#VamosNene https://t.co/SjYnvCTbI1
— Adrián D’Amelio64 ⭐️ (@ADamelio64) March 14, 2026
Luego, el argentino analizó su clasificación. “Fue una qualy buena, hice buenas vueltas, la última fue buena, bloqueé en una curva lenta, tuve muchos bloqueos en todo el fin de semana, perdí un poco de tiempo, saliendo de la última curva tuve clip y me quedé sin energía por media décima más. Cuando tratás de buscar esa diferencia tan chica, es muy fácil encontrarla, y da más bronca todavía. Pero hay que tratar de trabajar para el domingo, entender qué hay que mejorar. Sabemos las cosas de la suspensión trasera me faltan, esos puntos de carga aerodinámica, que voy pateando un poco más, deslizando. Mejoramos mucho de la parte delantera de ayer a hoy. Este fin de semana hay que estar ahí cerquita, sacar más información y creo que para Japón vamos a estar más competitivos en cuanto a las partes del auto”, dijo.
Colapinto aseguró que existen diferencias entre el A526 de Gasly y el suyo. “Es la realidad: ayer tenía muchas diferencias. Cuando hacés dos autos nuevos, de cero, es muy difícil replicarlos exactamente y hubo un upgrade en Melbourne que yo no tenía, y acá funciona tres veces mejor de lo que pensaba, entonces es mucha la carga trasera que me faltaba el viernes y sumado a una pérdida muy grande del ala delantera. Lo importante es que se entendió por qué estuve tan lejos de Pierre en el primer día y por qué estaba tan perdido. Y era que me preocupaba mucho. Pero haber entendido la pérdida de performance me dejó más tranquilo. Ahora vamos a trabajar para tener un gran día y ojalá pueda sumar puntos”, cerró.