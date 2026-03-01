Franco Colapinto, a una semana del inicio de la temporada 2026 de la F 1: “Nuevas metas, nuevos sueños”
Exactamente a una semana de la largada de la fecha 1 de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine compartió este domingo un emocionante video en el que el argentino Franco Colapinto exteriorizó toda su ilusión de cara a su estreno en un año calendario como piloto oficial.
La escudería francesa, a través de sus redes sociales, publicó una pieza en la que mostró al nacido en Pilar de 22 años y su compañero Pierre Gasly, con ambos hablando sobre lo que aspiran a conseguir después de un 2025 en el que estuvieron alejados de la competencia y acostumbrados al fondo de la grilla.
The next chapter… 2026.
A new era, new opportunities. It all starts here. pic.twitter.com/XMzqyA08ti
— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 1, 2026
“Es una forma de vivir para nosotros. Toda nuestra vida está acá, ponemos toda nuestra energía en esto. Tenemos que ser muy apasionados para estar acá. Tenemos que hacer muchos sacrificios, el sacrificio es parte de la Fórmula 1, tenemos que elegir varias veces”, afirmó Colapinto, en inglés, durante una parte del video en el que tiene una posición central junto a su compañero y Pol Aaron, el piloto de reserva.
“Estamos trabajando juntos por un propósito que es mucho más grande que yo o Pierre, que es llevar a Alpine a lo más alto y para eso estamos trabajando muy duro”, señaló, apoyado sobre un neumático en una pose que emana tranquilidad.
Y, sobre el final de los dos minutos de duración, agregó: “Estamos cada vez más cerca de hacerlo realidad. Año a año es lo que te motiva a seguir empujando: nuevas metas, nuevos sueños”.