Francisco Díaz Vega, licenciado en Ciencias Políticas, asumirá como nuevo director de Seguridad Vial
El Gobierno nombró este viernes a Francisco Díaz Vega como nuevo director de Seguridad Vial, tras aceptar la renuncia de Nicolás Abelardo Dapena Fernández, quien comunicó por redes sociales, apenas horas después de su nombramiento, que no asumiría el cargo.
A través del Decreto 676/2025 publicado en el Boletín Oficial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunicó: “Acéptase, a partir del 14 de septiembre de 2025, la renuncia presentada por el abogado Nicolás Abelardo Dapena Fernández al cargo de Director Ejecutivo de la ANSV, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía”.
El artículo 2 del mismo decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, anunció: “Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 15 de septiembre de 2025, al licenciado en Ciencia Política Francisco Díaz Vega en el cargo”.
Dapena Fernández había sido, por unas pocas horas, el nuevo director de la ANSV. Su nombramiento se produjo después del intento del Ejecutivo de cerrar la entidad, que por el momento quedó trunco tras la presentación de un recurso de amparo. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, y en inglés a través de su cuenta de LinkedIn, comunicó su renuncia.
El Decreto 641/2025, que oficializaba su cargo, se publicó el martes 9 de septiembre. Al día siguiente, Dapena Fernández publicó un mensaje breve en LinkedIn: “Estimados: desafortunadamente, debido a problemas de incompatibilidad con respecto a la consultoría externa, actualmente no puedo asumir el cargo de Director Ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos sus buenos deseos”.