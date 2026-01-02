Francisco Azcué: “Los más de 130 contratos administrativos no fueron renovados debido a irregularidades detectadas”
En el marco de un proceso de ordenamiento y eficiencia del Estado municipal, el Municipio de Concordia decidió no renovar más de 130 contratos administrativos que vencieron en diciembre. La medida se adoptó tras un análisis técnico y administrativo, que detectó irregularidades en el origen de los contratos, entre ellas la falta de funciones asignadas y contrataciones realizadas a último momento, sin necesidad operativa justificada.
Desde la gestión que encabeza el intendente Francisco Azcué se explicó, mediante un comunicado difundido en las últimas horas de 2025, que el objetivo central es cuidar los recursos públicos, mejorar la eficiencia del Estado y garantizar mejores servicios para los vecinos.
Al respecto, el jefe comunal sostuvo: “Estamos cuidando los recursos, que no son del gobierno, sino de cada vecino que paga sus impuestos. Recibimos un municipio con contratos firmados de manera irregular, sin respaldo administrativo y con fines claramente proselitistas. Se mandaron un ‘festival de contratos’ que incluyó más de 900 casos, entre pases a planta permanente y contratos los últimos meses del 2023, antes de dejar la gestión, eso no se puede sostener y lo estamos ordenando”.
Azcué también remarcó que el proceso de revisión se basa en criterios de eficiencia y equidad, y explicó: “Si en un área se necesitan cuatro personas y hay diez contratadas, quiere decir que no estamos siendo eficientes. Tenemos la obligación de serlo para poder volcar los recursos donde realmente se necesitan”.
En la misma línea, el intendente subrayó el carácter injusto de sostener este tipo de vínculos y afirmó: “No es justo para los trabajadores ni para los vecinos sostener este tipo de contratos. Es injusto para quienes tienen una carrera administrativa y para quienes hacen un esfuerzo todos los meses para pagar sus impuestos”.
Finalmente, Azcué destacó el sentido estratégico de la medida: “Ordenar hoy es lo que nos permite invertir mañana en obras, en mejores servicios y en empleo genuino. Ese es el camino que elegimos para que Concordia crezca y es lo que estamos haciendo y vamos a profundizar durante los próximos años”.
Desde el municipio aclararon que no se trata de despidos, sino de la no renovación de contratos administrativos vencidos, firmados en su mayoría de manera irregular durante la gestión anterior, sin funciones claras y, en muchos casos, con fines proselitistas.
“Es nuestra obligación y el compromiso que asumimos con los concordienses ordenar el municipio porque solo siendo eficientes podemos invertir en obras, mejorar los servicios y apostar a la generación de empleo genuino. Este es el rumbo que propusimos y lo seguiremos profundizando durante nuestra gestión”, concluyó el intendente.