Francia vivió una masiva huelga general contra los recortes de Macron y Lecornu
Un millón de personas, según los organizadores, salieron a las calles en toda Francia para rechazar los recortes presupuestarios impulsados por el flamante primer ministro, Sébastien Lecornu, estrecho aliado de Emmanuel Macron. La jornada estuvo marcada por una exitosa huelga general, enfrentamientos con la policía y graves interrupciones en transporte, educación y servicios públicos.
En París, la movilización derivó en incidentes cuando black blocs y grupos de vándalos se infiltraron en la marcha sindical. Se registraron saqueos, ataques a bancos y choques con las fuerzas de seguridad en el bulevar Voltaire y la plaza de la Nación. A nivel nacional se realizaron más de 250 marchas en ciudades como Marsella, Nantes, Lyon y Burdeos.
El impacto se sintió con fuerza: un 17% de docentes en huelga, trenes y colectivos paralizados, hospitales con personal reducido y nueve de cada diez farmacias cerradas. Incluso, militantes ferroviarios ingresaron de forma pacífica al Ministerio de Economía y Finanzas, en un gesto de protesta.
Reclamos contra el ajuste
Lecornu asumió en medio de una crisis política y económica, tras la caída de François Bayrou, que perdió un voto de confianza en el Parlamento por un plan de ajuste de 44.000 millones de euros. Aunque prometió descartar medidas polémicas como la eliminación de feriados, los sindicatos temen que se mantengan otras como la congelación del gasto social.
La líder de la CGT, Sophie Binet, advirtió: “La indignación es enorme. Son las calles las que deben decidir el presupuesto”. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon, referente de La Francia Insumisa, celebró la movilización como “un movimiento social de enorme magnitud” y volvió a pedir la destitución de Macron.
Testimonios en las calles
“Estamos aquí para proteger los servicios públicos que se están desmantelando con los recortes”, denunció Sylvie, trabajadora de Créteil. Mientras tanto, Christiane, empleada cultural, advirtió sobre el aumento de trabajadores pobres que no logran pagar un alquiler. En tanto, Guillaume, trabajador social de Normandía, señaló: “Todas las protecciones sociales están siendo atacadas. Hay más desigualdad y niños que necesitan ayuda”.
Escalada de violencia y tensión política
En Burdeos, manifestantes corearon consignas antifascistas y protagonizaron incidentes en el Quai de la Douane y la estación de tren de Saint-Jean, donde la policía respondió con gases lacrimógenos. El gobierno desplegó 80.000 agentes, vehículos blindados y drones para contener las protestas.
El cardenal Avelin, máxima autoridad católica en Francia, advirtió: “Esta ira puede escalar”. Lecornu tiene pocas semanas para presentar un nuevo presupuesto y formar un gobierno en minoría, en un Parlamento fragmentado entre izquierda, centro y extrema derecha. El riesgo de una moción de censura o nuevas elecciones anticipadas se cierne sobre el Ejecutivo.