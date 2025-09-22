Francia reconoció al Estado palestino y desató un fuerte cruce diplomático con Israel
En vísperas de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente Emmanuel Macron anunció este lunes que Francia reconoce oficialmente al Estado palestino, en lo que representa un giro diplomático de gran impacto. El anuncio fue realizado en la apertura de una conferencia internacional por la solución de los dos Estados, lo que generó un aplauso cerrado en la sala.
El paso francés se suma al reconocimiento formal que realizaron el domingo Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, lo que incrementa la presión internacional sobre Israel, en medio de la guerra en Gaza que ya dejó decenas de miles de muertos.
“Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino tiene raíces sólidas e históricas, con dignidad, y no renuncia a su derecho a existir”, afirmó Macron, citando al poeta Mahmud Darwish. Al mismo tiempo, aclaró que “este reconocimiento no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno”.
La reacción de Israel y Palestina
La respuesta israelí no se hizo esperar. El embajador ante la ONU, Danny Danon, descalificó la conferencia internacional calificándola como “teatro” y un “espectáculo vacío que no cambiará la vida de los palestinos sobre el terreno”.
En contraste, la Autoridad Palestina celebró la decisión francesa como “histórica y valiente”, asegurando que está en línea con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU. El presidente Mahmud Abás, que intervendrá en la cumbre por videoconferencia, destacó que se trata de “un paso necesario hacia una paz justa y duradera”.
El significado político
El reconocimiento de Francia tiene un peso especial: el país cuenta con la mayor comunidad judía de Europa, ha sido históricamente un aliado cercano de Israel, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y una de las principales economías globales.
Actualmente, al menos 145 de los 193 países miembros de la ONU reconocen a Palestina como Estado. No obstante, el estatus del pueblo palestino en la organización internacional sigue siendo el de observador, ya que Estados Unidos ha bloqueado reiteradamente su aspiración a convertirse en miembro pleno.
Desde París se adelantó que otros países europeos, como Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y San Marino, podrían formalizar también su reconocimiento.
Tensiones y contexto internacional
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró que “no habrá un Estado palestino” y amenazó con intensificar la colonización en Cisjordania. A su vez, ministros de ultraderecha de su gabinete pidieron la anexión de ese territorio ocupado.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió no dejarse “intimidar por el riesgo de represalias” de Israel y defendió los avances diplomáticos hacia la solución de los dos Estados.
En Washington, el Departamento de Estado de EE.UU. se mostró en contra de la medida, calificando las acciones de sus aliados europeos como “gestos teatrales”, y remarcó que su prioridad sigue siendo “la diplomacia seria”.
La situación se desarrolla en medio de la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas en Israel. Las represalias del ejército israelí han dejado hasta ahora 65.062 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás.