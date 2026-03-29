Francia frustró un atentado con bomba cerca de un edificio del Bank of America en París
La policía francesa frustró durante la madrugada de este sábado un presunto atentado terrorista con bomba en las inmediaciones de un edificio del Bank of America en París, según confirmaron las autoridades. Un sospechoso de 17 años fue detenido y otro logró escapar, indicaron fuentes oficiales citadas por medios locales como Le Parisien y la emisora RTL.
La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés) abrió una investigación por presuntos delitos relacionados con el terrorismo. Así lo confirmó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, quien aseguró que existen “vínculos” del incidente con el actual conflicto de Medio Oriente, según sus propias palabras.
De acuerdo con las primeras informaciones, el joven detenido tenía en su poder una “bomba casera”. Las pericias preliminares indicaron que el explosivo contenía una carga de 650 gramos de polvo explosivo y que iba a ser detonado sobre la calle de La Boétie, en una zona muy turística del Octavo distrito de la capital francesa.
El sospechoso fue atrapado “in fraganti” cuando se disponía a hacer estallar el artefacto, durante la madrugada de este sábado. Según detalló Le Parisien, el dispositivo estaba compuesto por un bidón de cinco litros, que contenía un líquido aún por determinar, y una carga de 650 gramos de polvo explosivo.
En este contexto, los presuntos delitos que deberá enfrentar el joven incluyen tentativa de daños mediante incendio o por un medio peligroso, la fabricación de un artefacto incendiario o explosivo, la posesión y el transporte de esos dispositivos con la intención de preparar daños peligrosos, y la participación en una asociación delictiva terrorista.
“Enhorabuena por la rápida intervención de una unidad de la prefectura de policía de París, que permitió frustrar durante la noche en París un acto violento de naturaleza terrorista”, celebró Nuñez, al destacar el accionar de las fuerzas de seguridad.
Y agregó: “La vigilancia se mantiene en un nivel muy alto. Felicito a todas las fuerzas de seguridad e inteligencia, plenamente movilizadas bajo mi autoridad en el actual contexto internacional”, remarcó el ministro del Interior.
Según confirmó la emisora RTL, el incidente ocurrió a primera hora del sábado, cuando agentes de la prefectura de policía de París vieron a dos sospechosos que llevaban una bolsa de compras cerca de las instalaciones del Bank of America, en el Octavo distrito.
De acuerdo con esas mismas fuentes, uno de los sospechosos sostenía un encendedor e intentaba prender un dispositivo. En ese momento se inició la persecución por parte de la policía parisina: quien llevaba el bidón fue atrapado, mientras que su cómplice logró escapar y es intensamente buscado.
Nuñez recordó además que, desde que estalló la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, las autoridades francesas incrementaron la protección personal de algunas figuras de la oposición iraní y reforzaron la seguridad en torno a lugares que podrían ser objetivo de ataques, incluidos sitios vinculados a intereses de Estados Unidos y a la comunidad judía.