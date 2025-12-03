Francia canceló el concierto de Año Nuevo en los Campos Elíseos ante una “altísima” amenaza terrorista
Francia enfrenta una “altísima” amenaza terrorista y, en este contexto, las autoridades suspendieron el tradicional concierto del 31 de diciembre en los Campos Elíseos, una de las celebraciones más emblemáticas de París. La decisión fue tomada por orden de la prefectura de policía, en medio de un clima de máxima alerta.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, pidió reforzar la seguridad en los mercados navideños, lugares que describió como “objetivos potenciales”. En un telegrama enviado este miércoles a los prefectos de todo el país, advirtió sobre el nivel de riesgo y recordó antecedentes que conmocionaron a Europa: el atentado en el mercado navideño de Magdeburgo (Alemania) en diciembre del año pasado —que dejó cinco muertos y casi 200 heridos— y el ataque en Estrasburgo del 11 de diciembre de 2018, que también provocó cinco muertes y 11 heridos.
Núñez exigió a las autoridades territoriales garantizar la movilización de los servicios de inteligencia, con el objetivo de detectar, prevenir y, si fuese necesario, frustrar eventuales ataques. También reclamó una presencia disuasoria de fuerzas del orden, medidas estrictas para el control del tráfico peatonal, restricciones de estacionamiento y circulación durante eventos masivos, y el uso extendido de la videovigilancia. Una investigación fue abierta tras el hallazgo de un arma de fuego cerca del mercado navideño de Estrasburgo.
Estas directivas involucran no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a funcionarios locales, empresas de seguridad privada, operadores de transporte y asociaciones que participan en las festividades. Además, Núñez pidió reforzar la presencia visible tanto de la policía como del personal militar de la Operación Centinela.
La cancelación del concierto en los Campos Elíseos generó fuertes cuestionamientos de dirigentes políticos de distintos espacios. El presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, afirmó que Francia vive un “descenso a la barbarie” y sostuvo que, aunque existan riesgos, “no debemos ceder”. Criticó la suspensión del evento al considerar que privar a la población de instancias de celebración implica “renunciar a momentos que nos unen”.
El ex primer teniente de alcalde de París, Emmanuel Grégoire (Partido Socialista), también cuestionó la medida. No obstante, desde el Ayuntamiento aclararon que la decisión no fue tomada por la alcaldesa Anne Hidalgo, sino por la prefectura de policía.