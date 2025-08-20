Fractura en La Libertad Avanza: Lourdes Arrieta conformó “Coherencia” con otros tres diputados libertarios
La Libertad Avanza sufrió un cimbronazo este miércoles, en la jornada en la que Diputados debate los vetos de Javier Milei al aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, luego de que tres de sus legisladores decidieran romper el bloque oficialista en la Cámara Baja y junto a Lourdes Arrieta conformar uno nuevo, al que llamaron “Coherencia”. Con esta decisión, la bancada violeta disminuirá su número de integrantes a 36.
Se trata de la bonaerense Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González, quienes se unieron a Arrieta, una libertaria que en 2024 armó su propio monobloque tras desatarse un escándalo por su presencia en el Penal de Ezeiza, junto a otros cinco diputados violetas, para visitar a condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
“Buenas tardes. Informamos la conformación de un nuevo bloque legislativo en el Congreso de la Nación, integrado por los diputados Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta, que llevará el nombre Coherencia”, informó la mendocina a través de su X.
“Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política. Agradecemos a todos el acompañamiento”, agregó.
Según el documento presentado este mismo miércoles, D’Alessandro será el presidente, Arrieta la secretaria parlamentaria y González su par administrativo.
En tanto, señaló que el bloque se constituirá como un espacio liberal y de derecha con ejes centrales en la responsabilidad fiscal y social. “Al presidente lo vamos a apoyar siempre y cuando no atente contra la dignidad de nuestro pueblo”, afirmaron.