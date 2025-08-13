Fortalecen la prevención de consumos problemáticos y la promoción de la salud mental en Lucas González
El Ministerio de Salud de Entre Ríos llevó adelante en Lucas González (departamento Nogoyá) una jornada de capacitación e intercambio centrada en la promoción de la salud mental y la prevención de consumos problemáticos. La actividad estuvo destinada a trabajadores municipales y contó con la presencia del intendente Luis Fleischer.
Con la coordinación del Programa Provincial de Abordaje de las Problemáticas de Consumo, dependiente de la Dirección General de Salud Mental, se desarrolló una nueva instancia de formación que buscó fortalecer los dispositivos de atención con los que cuenta la localidad.
Durante la propuesta, se identificaron recursos y se conoció el trabajo que llevan adelante las distintas instituciones que abordan la problemática. Además, se trabajó con los participantes sobre factores de riesgo y de protección, así como en estrategias de intervención en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.
La jornada finalizó con un espacio de intercambio entre todos los presentes.
Estos encuentros apuntan a reforzar el trabajo intersectorial, involucrando a efectores de Salud, organizaciones sociales y municipios, con el objetivo de abordar las problemáticas de consumo desde la corresponsabilidad y una perspectiva de derechos.