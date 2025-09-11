Fortalecen la conservación de la Reserva Natural Montecito de Lovera en Cerrito
La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, a través de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, realizó una jornada de trabajo en la Reserva Natural Montecito de Lovera, junto al intendente de Cerrito, José Palacios, con el propósito de impulsar acciones de conservación y educación ambiental en el área protegida.
Durante la visita, se supervisaron las mejoras en la caminería interna, que permitirán optimizar la circulación de delegaciones escolares que participan de actividades de senderismo y recorridos interpretativos. Además, se evaluó la implementación de un programa de traslado de estudiantes desde distintas localidades hacia la reserva, en coordinación con el área de Turismo de la provincia.
Otro de los ejes tratados fue el crecimiento urbano de Cerrito y la necesidad de armonizar el desarrollo de la ciudad con la preservación de las áreas naturales. En este sentido, se acordó avanzar en políticas conjuntas que ordenen el territorio y resguarden los ecosistemas locales.