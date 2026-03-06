Fortalecen el sistema de emergencias y traslados del hospital Centenario de Gualeguaychú
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Emergencias Sanitarias, realizó una jornada de trabajo en el hospital Centenario de Gualeguaychú con el objetivo de evaluar y fortalecer el funcionamiento del sistema de emergencias prehospitalarias y la red de traslados en la región.
En ese marco, el director de Emergencias Sanitarias de la provincia, José Cáceres, visitó el establecimiento y mantuvo una reunión de trabajo con la directora del hospital, Andrea Martins, donde se abordaron distintos ejes vinculados a la organización del servicio y las estrategias para optimizar la respuesta ante situaciones de emergencia.
Durante la actividad, además de recorrer las instalaciones, Cáceres entregó una camilla especial adaptable a una de las ambulancias de alta complejidad recientemente incorporadas, destinada al traslado de pacientes pediátricos.
El funcionario explicó que “esta entrega forma parte del proceso de fortalecimiento y puesta en funcionamiento de la red provincial de traslados de alta complejidad, tanto para pacientes adultos como pediátricos”. En ese sentido, recordó que una de las unidades entregadas anteriormente estaba destinada exclusivamente a traslados neonatales, y que la incorporación de esta camilla permitirá ampliar su capacidad operativa.
“Con esta adaptación, la ambulancia contará con mayor versatilidad para realizar tanto traslados neonatales como pediátricos y también reforzar el sistema de traslados de alta complejidad”, indicó.
Por su parte, Martins destacó que “la camilla permitirá adaptar la unidad de neonatología, ya que posibilita desmontar la incubadora de traslado que estaba instalada de forma fija, lo que brinda mayor flexibilidad para responder a diferentes tipos de traslados”.
Durante la jornada también se analizó el funcionamiento del servicio 107 del hospital. “Estuvimos revisando punto por punto su estructura y evaluando distintas alternativas para fortalecerla, tanto desde el recurso humano como desde el equipamiento tecnológico, con el objetivo de optimizar la respuesta y brindar un mejor servicio a la comunidad”, sostuvo la directora.
Las actividades incluyeron reuniones técnicas y recorridas por los sectores vinculados a la emergencia sanitaria, donde se evaluaron los procesos de trabajo, los recursos disponibles y posibles líneas de mejora para continuar fortaleciendo la atención ante emergencias en la región.