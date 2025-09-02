Foro ciudadano en Victoria aportó al Plan Provincial de Cambio Climático
Bajo el lema “Pensar el Clima, Construir Respuestas”, se desarrolló en Victoria el foro de participación ciudadana sobre cambio climático, que reunió a más de 120 personas. La actividad forma parte de la construcción colectiva del Plan Provincial de Cambio Climático, un instrumento clave que busca integrar las voces de la comunidad en las políticas públicas ambientales. La próxima instancia será este viernes en Paraná.
El encuentro constituyó un espacio de diálogo y trabajo colaborativo para abordar los desafíos más urgentes de la crisis climática. Fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Ambiente, y contó con la participación de referentes institucionales, docentes, estudiantes, organizaciones no gubernamentales y entidades intermedias.
Entre los presentes se destacaron Raúl Brasesco (INTA Victoria), Ricardo Labarba (Fundación El Potrero), Ivana Balbi (Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación), Carla Almada (Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Victoria) y Alberto Zapata (Secretaría de Ambiente, delegación Costa del Uruguay). También participaron guardaparques del Parque Provincial Islas y Canales Verdes, Bomberos Voluntarios de Colonia Elía, representantes de la escuela secundaria Héctor de Elía y de institutos superiores de formación docente y técnica.
El director provincial de Cambio Climático, Maximiliano Gómez, subrayó la trascendencia del proceso: “Es fundamental poner en debate el principal instrumento de planificación provincial para la mitigación y adaptación climática. El involucramiento de la comunidad, junto con el acompañamiento sostenido del Estado, es la clave para generar respuestas efectivas”.
Los asistentes trabajaron en talleres organizados en torno a cinco ejes temáticos: educación y sensibilización, ciudades resilientes, transporte y energía, bosques y biodiversidad y sistemas productivos. Los aportes recabados se sistematizarán para el documento final del Plan, que será elevado al Gabinete Nacional de Cambio Climático, según lo establecido en la Ley Nacional 27.520.
El cierre de esta etapa se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) en Paraná, el viernes 5 de septiembre a las 9.30. La convocatoria es libre y gratuita, y se invita a toda la ciudadanía interesada —referentes sociales, productivos, ambientales y académicos— a inscribirse previamente.