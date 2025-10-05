Fórmula 1: Piastri y Norris se tocaron en Singapur y prometen guerra por el título
En el caluroso y húmedo circuito de Marina Bay, McLaren revalidó el título de constructores. Lo que se viene es un duelo tenso entre Oscar Piastri y Lando Norris, líder y escolta del campeonato de pilotos, que se tocaron en Singapur y crearon un micro clima complejo en la escudería para lo que resta correrse.
El australiano largó tercero y el briánico fue cuarto pero en una de las primeras curvas intercambiaron posición de una forma poco amigable. Piastri buscaba pasar a Max Verstappen, que iba detrás de George Russell, y Norris aprovechó para pasarlo sin consideraciones. Se tocaron, y fue Oscar quien bramó por la radio: “Esto no es muy de equipo”, criticó. La maniobra fue revisada por los comisarios, que desestimaron penalización, pero se suma al clima de tensión que tiene esa lucha.
Contact between the top-three title protagonists!
Let’s take a look at the onboard of the race start from Lando Norris’ view ⬇️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/1LZvbQFzCO
— Formula 1 (@F1) October 5, 2025
Es que ahora que McLaren es campeón, Piastri (336 puntos) y Norris (314) tendrán por delante un mano a mano de seis carreras para definir cuál de los dos obtendrá el primer título de su vida, con todo lo que ello implica. Verstappen (273), el tercero en discordia, les descontó algo de ventaja en las últimas semanas y buscará hacer pesar su experiencia para aprovechar cualquier descuido en su objetivo de hacerse penta.
Este chispazo entre Piastri y Norris no es novedad. Lando se llevó la peor parte en Canadá, cuando intentó pasar a Oscar a tres vueltas del final pero terminó con choque y abandono. Luego se vivió cierta incomodidad en Italia, la tarde en que el equipo le pidió a Piastri que le devuelva la posición a su compañero por una demora en la parada de boxes.
“Pasa esto por no tener reglas claras”, le reclamó Piastri a su ingeniero tras ese adelantamiento de Norris que terminó siendo decisivo porque se mantuvo hasta el final. Sin embargo, desde McLaren insistieron en que no veían culpa de Lando porque estaba evitando un posible toque con Verstappen. El equipo papaya festejó el título pero sabe que hasta diciembre le espera una linda novela y sin claro desenlace.
Zak Brown was congratulating Oscar Piastri after the race and he… disconnected the radio?? fairs. pic.twitter.com/67CYViyk9a
— deni (@fiagirly) October 5, 2025
Fue tal la bronca de Piastri tras la carrera de este domingo que mientras lo estaban felicitando por el título de constructores decidió cortar la radio, en una secuencia de video que quedó registrada por la cámara onboard en dirección a su rostro.
De esta manera, la escudería británica con sede en Woking, Inglaterra, fundada en 1963 por el neozelandés Bruce McLaren y con el expiloto Zak Brown como autoridad y líder, alcanzó los 10 títulos de constructores, pasando por uno a Williams para ubicarse como escolta solitario de los 16 que acumula Ferrari.
McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS' CHAMPIONS!
In a class of their own #F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK
— Formula 1 (@F1) October 5, 2025
Este bicampeonato reafirma el dominio de McLaren en la categoría, una hegemonía que por última vez se había dado entre el final de la década del ochenta y el inicio de los noventa cuando Senna conquistaba al mundo con el auto rojo y blanco que tenía como sponsor principal a una marca cigarrera. En los dos primeros títulos lo hizo con Alain Prost como compañero y en los dos siguientes junto a Gerhard Berger.