Fórmula 1: Franco Colapinto apunta a sus primeros puntos en el Gran Premio de Singapur
Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 tendrá un receso este fin de semana y volverá a la acción el domingo 5 de octubre con el Gran Premio de Singapur, que se disputará en el icónico Circuito Callejero de Marina Bay.
El piloto argentino Franco Colapinto regresará al Alpine después de un difícil paso por Bakú, donde finalizó 19°. El de Pilar buscará sumar sus primeros puntos de la temporada, aportando al equipo francés que actualmente se encuentra último en la tabla de posiciones, con unidades obtenidas únicamente gracias a Pierre Gasly.
Agenda del GP de Singapur (horario argentino)
Viernes 3 de octubre
- Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30
- Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00
Sábado 4 de octubre
- Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
- Clasificación: 10.00 a 11.00
Domingo 5 de octubre
- Carrera: 09.00
Todas las actividades se podrán seguir en vivo por Disney+.
Circuito Callejero de Marina Bay
El Circuito de Marina Bay, en el corazón de Singapur, es uno de los trazados urbanos más exigentes y espectaculares del calendario. Rodeado por rascacielos y la bahía iluminada, se destaca por ser la primera carrera nocturna en la historia de la Fórmula 1, ofreciendo un atractivo único para pilotos y fanáticos.
Inaugurado en 2008, el Gran Premio de Singapur es reconocido por sus largas carreras, altas temperaturas, humedad extrema y muros cercanos, que no permiten errores.
Datos clave del circuito:
- Ubicación: Marina Bay, Singapur
- Longitud: 4,94 km (antes 5,065 km)
- Curvas: 19
- Vuelta récord F1: 1:34.486 – Daniel Ricciardo (RB-Honda RBPT, 2024)
- Capacidad: más de 80.000 espectadores
- Escapatorias: limitadas
- Eventos principales: Fórmula 1, Porsche Carrera Cup Asia, Ferrari Challenge
Tabla de posiciones – Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren) – 324 pts
- Lando Norris (McLaren) – 299 pts
- Max Verstappen (Red Bull) – 255 pts
…
- Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts
Tabla de posiciones – Constructores
- McLaren – 623 pts
- Mercedes – 290 pts
- Ferrari – 286 pts
…
- Alpine – 20 pts
Próximas fechas del calendario F1 2025
- Singapur | Marina Bay – 3 al 5 de octubre
- Estados Unidos | Austin – 17 al 19 de octubre
- México | Ciudad de México – 24 al 26 de octubre
- Brasil | Sao Paulo – 7 al 9 de noviembre
- Las Vegas – 20 al 22 de noviembre
- Qatar | Losail – 28 al 30 de noviembre
- Abu Dhabi | Yas Marina – 5 al 7 de diciembre