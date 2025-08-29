Maran Suites & Towers

Fórmula 1 en Zandvoort: Franco Colapinto cerró el viernes con un Top 10 en la FP2 del GP de Países Bajos

Redacción | 29/08/2025 | Deportes, Destacadas | No hay comentarios

Luego de tres semanas en las que aprovechó para descansar por el receso de verano europeo que tuvieron todos los pilotos de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió al ruedo en el Gran Premio de Países Bajos. En la FP2, sacó a relucir todo su potencial y logró finalizar entre los mejores diez del clasificador. Fue noveno con un registro de 1:10.957 tras 26 giros en el circuito holandés.

Su compañero en la escudería Alpine, Pierre Gasly, fue 19° en esta tanda. Quedó a más de un segundo del líder y a dos del argentino.

En comparación con el 18° puesto que había logrado en la FP1, Colapinto pudo dar vuelta la página en su segunda salida a pista con el Alpine #43. Por otra parte, Land Norris volvió a quedar al frente de la tanda con el McLaren. El tiempo del piloto británico para ser la referencia fue 1:09.890.

Su principal escolta fue ni más ni menos que Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin fue segundo en esta tanda quedando a tan solo 87 milésimas de Norris. Mientras que en el tercer lugar quedó el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri. George Russell y Max Verstappen, completaron el ‘Top 5’.

La actividad de Colapinto en el GP de Países Bajos continuará mañana sábado desde las 6.30hs (Arg) cuando se lleve a cabo la FP3 y a partir de las 10.00hs (Arg) tendrá lugar la clasificación.

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 4 Lando Norris McLaren 1:09.890 28
2 14 Fernando Alonso Aston Martin 0.087 20
3 81 Oscar Piastri McLaren 0.089 29
4 63 George Russell Mercedes 0.384 25
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing 0.588 23
6 44 Lewis Hamilton Ferrari 0.848 22
7 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 0.905 26
8 16 Charles Leclerc Ferrari 0.944 23
9 43 Franco Colapinto Alpine 1.067 26
10 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1.190 25
11 87 Oliver Bearman Haas 1.223 26
12 12 Kimi Antonelli Mercedes 1.295 21
13 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1.430 25
14 30 Liam Lawson Racing Bulls 1.449 25
15 31 Esteban Ocon Haas 1.471 23
16 55 Carlos Sainz Williams 1.792 30
17 23 Alexander Albon Williams 1.866 16
18 18 Lance Stroll Aston Martin 2.085 7
19 10 Pierre Gasly Alpine 2.232 28
20 6 Isack Hadjar Racing Bulls Sin Tiempo 1
