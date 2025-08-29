Fórmula 1 en Zandvoort: Franco Colapinto cerró el viernes con un Top 10 en la FP2 del GP de Países Bajos
Luego de tres semanas en las que aprovechó para descansar por el receso de verano europeo que tuvieron todos los pilotos de Fórmula 1, Franco Colapinto volvió al ruedo en el Gran Premio de Países Bajos. En la FP2, sacó a relucir todo su potencial y logró finalizar entre los mejores diez del clasificador. Fue noveno con un registro de 1:10.957 tras 26 giros en el circuito holandés.
Su compañero en la escudería Alpine, Pierre Gasly, fue 19° en esta tanda. Quedó a más de un segundo del líder y a dos del argentino.
En comparación con el 18° puesto que había logrado en la FP1, Colapinto pudo dar vuelta la página en su segunda salida a pista con el Alpine #43. Por otra parte, Land Norris volvió a quedar al frente de la tanda con el McLaren. El tiempo del piloto británico para ser la referencia fue 1:09.890.
Su principal escolta fue ni más ni menos que Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin fue segundo en esta tanda quedando a tan solo 87 milésimas de Norris. Mientras que en el tercer lugar quedó el otro piloto de McLaren, Oscar Piastri. George Russell y Max Verstappen, completaron el ‘Top 5’.
La actividad de Colapinto en el GP de Países Bajos continuará mañana sábado desde las 6.30hs (Arg) cuando se lleve a cabo la FP3 y a partir de las 10.00hs (Arg) tendrá lugar la clasificación.
El Top 10 de la FP2
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:09.890
|28
|2
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.087
|20
|3
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.089
|29
|4
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.384
|25
|5
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.588
|23
|6
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.848
|22
|7
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|0.905
|26
|8
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.944
|23
|9
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.067
|26
|10
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|1.190
|25
|11
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|1.223
|26
|12
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1.295
|21
|13
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1.430
|25
|14
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1.449
|25
|15
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|1.471
|23
|16
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|1.792
|30
|17
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1.866
|16
|18
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|2.085
|7
|19
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|2.232
|28
|20
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|Sin Tiempo
|1