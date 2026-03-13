Fórmula 1 en Shanghai: “Vamos a intentar darlo todo y sumar puntos”, prometió Franco Colapinto
Franco Colapinto afrontará este fin de semana la segunda carrera de su primera temporada completa dentro de la Fórmula 1 en el Gran Premio de China, cuyo desarrollo arranca este viernes en el circuito de Shangai. Luego de su puesto 14 en Australia, el argentino irá en busca de los primeros puntos junto a Alpine y se comprometió a ello ante la prensa en la antesala de la actividad.
“Creo que, como siempre, vamos a intentar darlo todo y sumar puntos. Es a lo que vinimos, a hacer un buen fin de semana. Obviamente, a veces se hace difícil cuando es un circuito que no conozco porque es muy técnico y difícil”, anticipó. Después, agregó: “Pero bueno, hay que intentar entenderlo rápido y después de eso, tener una buena Sprit Qualy y seguir aprendiendo en la pista, seguir mejorando el auto”.
En la antesala de la segunda carrera del año en China, Colapinto alertó a la FIA sobre la importancia de que no se repita lo ocurrido en Melbourne, cuando debió realizar una maniobra extrema en la largada del Gran Premio de Australia luego de que el Racing Bulls de Liam Lawson quedara parado en medio de la grilla, generándose una gran polémica.
“En general son cosas que esperábamos que pasaran y cosas que sabíamos que estaban ahí, problemas que todos los equipos estaban teniendo. Hablamos en muchas situaciones diferentes de que estas cosas iban a ser algo a observar y posibles situaciones peligrosas. Y pasó. Lamentablemente para mí, aunque por suerte pude salir de eso y completar toda la carrera”.
“Creo que naturalmente todos van a mejorar en eso. Todos están teniendo problemas y esta gran inconsistencia que tenemos es lo que nos toma por sorpresa. Quizás haces una gran largada una vez y luego vas a la siguiente sesión, hacés exactamente el mismo procedimiento y tenés la peor largada de tu vida”, explicó el oriundo de Pilar.
“Básicamente es algo que a veces es muy difícil para nosotros entender por qué sucede o saberlo antes de hacer realmente la largada. Creo que hay algo que analizar, pero naturalmente los equipos van a mejorar. El procedimiento, los sistemas van a mejorar y eso va a ser útil”, consignó.
“Creo que con el paso del tiempo va a ser mucho más fácil y mejor. Por supuesto, en este momento es un poco peligroso. Quizás necesitamos encontrar una pequeña solución para intentar estar más preparados”, expresó. Luego, añadió: “Yo tuve suerte de poder evitarlo, pero si ocurre cada fin de semana en algún momento va a atrapar a alguien y podríamos terminar en una mala situación para todos. Así que sí, de nuevo son cosas para aprender y entender todos juntos, la FIA, los equipos, y mejorar”.
Agenda
La Formula 1 no se toma descansos y ya está todo listo para la segunda carrera de la temporada 2026: el Gran Premio de China. Después del contundente dominio de Mercedes en Australia, la categoría se muda a Shanghai este fin de semana y escuderías como Ferrari o Red Bull intentarán acercarse en la pelea por la cima.
Por su parte, Franco Colapinto tendrá una rápida revancha luego de un fin de semana complicado en Melbourne, en el que fue P14. Luego de que una penalización por una infracción cometida por uno de los mecánicos complicara sus posibilidades en la carrera del domingo, el argentino saldrá a correr en el trazado chino por primera vez en su carrera.
Los horarios del fin de semana serán los siguientes:
Viernes
FP1: 00.30
Qualy-Sprint: 04.30
Sábado
Carrera Sprint: 00.00
Qualy: 04.00
Domingo
Carrera: 04.00.