Fórmula 1 en Shanghai: Franco Colapinto no tuvo una Práctica Libre feliz y cerró 15°

Durante los minutos iniciales, cuando salió a girar con neumáticos de compuesto medio, el auto del argentino perdió adherencia al bloquear en uno de los frenajes y terminó en trompo, pudiendo salir de esa incómoda situación y volver a pista tras un paso por boxes parar chequear que ningún componente tuviera alguna deficiencia; cambiándo a un segundo juego de rodado amarillo para cumplir 19 vueltas con ambos set.
Al calzar neumáticos blandos, consiguió establecer 1m34s947 y con ello hacer su mejor vuelta (de las siete que dio) en la sesión y quedando así a 2s206 del británico George Russell, que con el triunfo en la carrera de Australia lidera el campeonato a bordo del Mercedes con el cual hizo 1m32s741; en tanto que su compañero Pierre Gasly se ubicó 10° con 1m34s676.
A brief stoppage in the pit lane for Franco Colapinto in FP1
And this led to an unexpected run in the pit lane for the @AlpineF1Team mechanics #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/s1cJQKKvgl
— Formula 1 (@F1) March 13, 2026
Sobre los últimos minutos de la tanda, e ingresando a boxes, el Alpine de Colapinto quedó detenido repentinamente en el ingreso de la calle de boxes pudiendo arrancar al mismo momento que los mecánicos de Enstone acudían al sector para asistirlo, pudiendo el pilarense llegar a su garaje, hacer una revisión del inconveniente y continuar hasta el final sin más novedades para afrontar a la hora 4:00 la clasificación correspondiente a la carrera Sprint.
La escudería de Brackley sigue marcando las referencias en esta nueva era de Fórmula y como ocurrió en el callejero de Australia, ahora en China puso nuevamente a sus dos autos en lo más alto de la tabla con el británico Russell escoltado por el italiano Kimi Antonelli a 120 milésimas (fue quien más giró, en 30 rondas), y una diferencia de medio segundo al resto de sus adversarios.
Solo los McLaren del campeón mundial Lando Norris (a 0s555) y Oscar Piastri (a 0s731) junto a la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s858) fueron los únicos autos que pudieron ordenarse a menos de un segundo de las «Flecha de Plata»; por encima de esa brecha quedaron Lewis Hamilton (Ferrari), Oliver Bearman (Haas), Max Verstappen (Red Bull), Nico Hülkenberg (Audi) y Gasly, en el top10.