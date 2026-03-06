Fórmula 1 en Melbourne: Colapinto en problemas durante la Prueba Libre 2 en el “Albert Park”
La Fórmula 1 está llevando a cabo la primera fecha del Campeonato 2026 en el circuito “Albert Park” de Melbourne, escenario donde se disputa el Gran Premio de Australia. Durante la madrugada del viernes, Franco Colapinto completó la segunda práctica libre y concluyó en la 18° colocación. El argentino sufrió complicaciones con el nuevo sistema del Alpine.
En medio de la sesión, anunció dificultades con el motor Mercedes que impulsa a su Alpine A526 y, por eso, protagonizó un diálogo con su ingeniero en pista Stuart Barlow, quien instantáneamente le explicó el motivo de la falla que retrasó al pilarense.
FC: “Mi motor, mi motor. No tengo potencia…”
SB: “Sí, amigo, perdón, estamos mirando, estamos mirando, sólo seguí adelante un momento si podés. Muy poco impulso ahí, amigo, creo que ese es el problema. Deberíamos recuperar un poco de impulso ahora”.
Por ello, se lo vio a Colpainto transitar muy lentamente la recta principal, lo que obligó a Lewis Hamilton a realizar una maniobra evasiva para no embestirlo, abriéndose una investigación por el incidente, justificándose que el piloto de Alpine sufrió un falso neutro, donde la caja de cambios se desconecta de manera errónea. “Colapinto explicó que su auto sufrió un ‘falso neutro’ cuando se acercaba a la última curva y perdió tracción al girar hacia la recta principal”, explicaron las autoridades en un comunicado.
Los argumentos otorgados por el argentino y un representante de Alpine fueron suficientes para el comisariado deportivo: “Colapinto explicó que estuvo mirando sus espejos todo el tiempo y sabía que Hamilton se estaba acercando. Dijo que el equipo le indicó que se mantuviera a la izquierda porque las Notas de Competencia del Director de Carrera (Mapa de Salidas de Emergencia) señalan el punto de salida en la recta principal del lado izquierdo de la pista. Señaló que, si hubiera intentado apartarse de la línea de carrera cuando no tenía tracción, podría haber creado una situación más peligrosa”.
La vuelta rápida que no pudo ser…
Franco Colapinto protagonizó un breve exceso durante la parte final del segundo entrenamiento de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. El piloto de Alpine se exigió y no pudo capitalizar uno de sus intentos rápidos.
Durante un simulacro de clasificación, Colapinto estaba exprimiendo los neumáticos blandos cuando se pasó de largo en la curva 3 y pisó levemente el pasto. Debido a esto, el oriundo de Pilar tuvo que descartar su vuelta, por lo que no pudo mejorar su tiempo.