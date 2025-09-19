Maran Suites & Towers

Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto quedó 19° en la Práctica Libre Inicial

Redacción | 19/09/2025 | Deportes | No hay comentarios

Se cumplió con la primera tanda de ensayos oficiales del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú y en el mismo Franco Colapinto, como el resto de los pilotos, pudo llevar a cabo su desempeño con el Alpine A525 en una sesión que tuvo casi 15 minutos de interrupción con bandera roja ante la presencia de elementos desprendidos del Williams de Carlos Sainz en la curva 15.

El piloto argentino fue el primero en transitar los seis kilómetros del trazado urbano calzando neumáticos blandos, pero solo realizó en esa salida una vuelta para retornar a boxes en donde se le realizaban ajustes cuando se produjo el incidente mencionado que detuvo la actividad.

Al reanudarse, Colapinto volvió a dar una serie de 4 giros antes de detenerse en su box y colocar un set flamante de compuesto blando, con los cuales completó otras cinco vueltas de las 14 recorridas en total, estableciendo 1m45s299 en su mejor paso, y precediendo a su compañero Pierre Gasly por 119/1000, cerrando ambos la tabla de posiciones.

Si bien se estableció el uso de menor carga en los alerones, estas posiciones evidencian la falta de potencia en los motores de ambos A525 en circuitos veloces, limitando la prestación de los pilotos y relegándolos en el clasificador.

Los MCL39 anaranjados mostraron otra vez su notable andar y en la pista azerbaiyana encabezó las posiciones el británico Lando Norris marcando 1m42s704 y siendo escoltado por Oscar Piastri a 0s310 luego de haber permanecido este en boxes por varios minutos ante un inconveniente que se detectó en la unidad de potencia la cual fue reparada.

A medio segundo se ubicaron posteriormente la Ferrari de Charles Leclerc (a 552/1000) y el Mercedes de George Russell (a 0s553), y detrás de ellos el Williams de Alex Albon (a 0s859). Posteriormente, y a más de un segundo, se escalonaron los Red Bull de Yuki Tsunoda y Max Verstappen (se pasó en una curva), el Williams de Sainz, y los Racing Bulls de Liam Lawson e Isack Hadjar.

Clasificador

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 4 Lando Norris McLaren 1:42.704 19
2 81 Oscar Piastri McLaren 0.310 14
3 16 Charles Leclerc Ferrari 0.552 17
4 63 George Russell Mercedes 0.553 16
5 23 Alexander Albon Williams 0.859 17
6 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1.034 16
7 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1.086 15
8 55 Carlos Sainz Williams 1.155 17
9 30 Liam Lawson Racing Bulls 1.199 17
10 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1.271 17
11 12 Kimi Antonelli Mercedes 1.281 17
12 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1.282 18
13 44 Lewis Hamilton Ferrari 1.383 14
14 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1.383 18
15 14 Fernando Alonso Aston Martin 1.435 15
16 87 Oliver Bearman Haas 1.447 17
17 18 Lance Stroll Aston Martin 1.625 15
18 31 Esteban Ocon Haas 1.735 15
19 43 Franco Colapinto Alpine 2.595 14
20 10 Pierre Gasly Alpine 2.714 17

La próxima sesión se desarrollará desde la hora 9:00 de nuestro país.

