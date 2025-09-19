Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto quedó 19° en la Práctica Libre Inicial
Se cumplió con la primera tanda de ensayos oficiales del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú y en el mismo Franco Colapinto, como el resto de los pilotos, pudo llevar a cabo su desempeño con el Alpine A525 en una sesión que tuvo casi 15 minutos de interrupción con bandera roja ante la presencia de elementos desprendidos del Williams de Carlos Sainz en la curva 15.
El piloto argentino fue el primero en transitar los seis kilómetros del trazado urbano calzando neumáticos blandos, pero solo realizó en esa salida una vuelta para retornar a boxes en donde se le realizaban ajustes cuando se produjo el incidente mencionado que detuvo la actividad.
Al reanudarse, Colapinto volvió a dar una serie de 4 giros antes de detenerse en su box y colocar un set flamante de compuesto blando, con los cuales completó otras cinco vueltas de las 14 recorridas en total, estableciendo 1m45s299 en su mejor paso, y precediendo a su compañero Pierre Gasly por 119/1000, cerrando ambos la tabla de posiciones.
Si bien se estableció el uso de menor carga en los alerones, estas posiciones evidencian la falta de potencia en los motores de ambos A525 en circuitos veloces, limitando la prestación de los pilotos y relegándolos en el clasificador.
Los MCL39 anaranjados mostraron otra vez su notable andar y en la pista azerbaiyana encabezó las posiciones el británico Lando Norris marcando 1m42s704 y siendo escoltado por Oscar Piastri a 0s310 luego de haber permanecido este en boxes por varios minutos ante un inconveniente que se detectó en la unidad de potencia la cual fue reparada.
A medio segundo se ubicaron posteriormente la Ferrari de Charles Leclerc (a 552/1000) y el Mercedes de George Russell (a 0s553), y detrás de ellos el Williams de Alex Albon (a 0s859). Posteriormente, y a más de un segundo, se escalonaron los Red Bull de Yuki Tsunoda y Max Verstappen (se pasó en una curva), el Williams de Sainz, y los Racing Bulls de Liam Lawson e Isack Hadjar.
Clasificador
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:42.704
|19
|2
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.310
|14
|3
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.552
|17
|4
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.553
|16
|5
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.859
|17
|6
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1.034
|16
|7
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1.086
|15
|8
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|1.155
|17
|9
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1.199
|17
|10
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1.271
|17
|11
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1.281
|17
|12
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|1.282
|18
|13
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1.383
|14
|14
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1.383
|18
|15
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1.435
|15
|16
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|1.447
|17
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1.625
|15
|18
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|1.735
|15
|19
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|2.595
|14
|20
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|2.714
|17
La próxima sesión se desarrollará desde la hora 9:00 de nuestro país.