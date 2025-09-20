Fórmula 1 en Bakú: En la última práctica del GP de Azerbaiyán, Franco Colapinto se ubicó 15°
Franco Colapinto completó la tercera y última práctica del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, y con el Alpine A525 fue chequeando las variantes que los ingenieros del equipo de Enstone definieron para ambas unidades, con el objetivo de contrarrestar aerodinámicamente la baja performance en la potencia del motor.
La sesión se desarrolló con un viento que fue rotando en su sentido y que generó que algunas hojas y ramas cayeran en sectores del trazado de seis kilómetros, motivando ello que varios pilotos retrasaran su salida de boxes; además, el cielo se fue cubriendo de nubes sobre el cierre de la actividad.
Durante la primera parte de la tanda, e iniciando su labor cuando habían transcurrido 15 minutos, Colapinto condujo su auto calzando neumáticos de compuesto duro, con los cuales completó una serie de diez vueltas, registrando en su mejor paso 1m44s352. Tras detenerse en boxes para un rápido chequeo.
El argentino retornó con neumáticos blandos nuevos para trabajar a ritmo de clasificación y al cabo de los 7 giros que dio, señaló un tiempo de 1m42s789, ubicándose 15° a 1s566 de Lando Norris (McLaren) y logrando superar nuevamente a su compañero Pierre Gasly, quien quedó 19° a 533/1000 del pilarense.
Como en la primera sesión del viernes, Lando Norris se mostró otra vez afirmado en las calles de Bakú y se colocó con el McLaren MCL39 primero tras marcar 1m41s223, acechado por el Red Bull del campeón mundial Max Verstappen por 222/1000 y por su compañero y líder del campeonato Oscar Piastri por 0s254, centrando ellos otra vez la atención y anticipando una férrea puja por la «pole» y la carrera.
En la cuarta posición quedó Lewis Hamilton con la Ferrari (a 0s276), que como varios de sus colegas debió corregir la trayectoria en algunas curvas por las ráfagas y grip del piso; detrás se alinearon los Mercedes de Kimi Antonelli (a 0s653) y George Russell (a 0s741), el Williams de Alex Albon (a 0s760), el Haas de Oliver Bearman (a 0s762), el Racing Bulls de Liam Lawson (a 0s923) y la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s986).
Clasificador Práctica 3
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:41.223
|19
|2
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.222
|19
|3
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.254
|21
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.276
|18
|5
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.65
|17
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.741
|17
|7
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.760
|19
|8
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|0.762
|23
|9
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0.923
|21
|10
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.986
|19
|11
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1.044
|22
|12
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|1.205
|17
|13
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|1.263
|17
|14
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1.368
|17
|15
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.566
|19
|16
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1.617
|18
|17
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|1.645
|20
|18
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1.837
|16
|19
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|2.099
|21
|20
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|2.127
|17
A la hora 9:00 de Argentina se realizará la clasificación del GP de Azerbaijan.