Fórmula 1 en Bakú: Colapinto clasificaba a Q2 en el GP de Azerbaijan pero se pegó fuerte
Franco Colapinto quedó a un paso de superar la primera sesión clasificatoria del Gran Premio de Azerbaijan. En el cierre de dicha tanda y cuando intentaba mantenerse en el grupo de los quince pilotos que acceden a las siguientes rondas cronometradas, se golpeó con el Alpine contra el muro de la curva 4 del circuito callejero de Bakú, y sus objetivos quedaron truncos para continuar en pista.
Franco Colapinto había enderezado el rumbo durante el segundo día del GP de Azerbaiyán. Después de un viernes muy complicado, en el que había quedado lejos, el equipo Alpine cambió la configuración del A525 y el argentino anduvo bien en el tercer ensayo y la levantada continuaba en la Q1 de la clasificación, en la que estaba delante de su compañero Pierre Gasly y la chance de meterse en Q2 era factible. Pero se pasó en la séptima curva y golpeó fuertemente su Alpine contra el muro.
El choque fue violento: entró totalmente de costado y pasado en la séptima variante (la previa a la llegada al castillo), pegó primero con el neumático trasero izquierdo y, con efecto latigazo, impactó luego con la delantera izquierda. Franco se bajó del auto sin consecuencias, pero su Alpine quedó muy dañado.
Colapinto había levantado su nivel en las últimas tres fechas. Sus primeros pasos como titular de Alpine, en reemplazo de Jack Doohan desde la séptima fecha, fueron complicados. Su falta de confianza con el auto, el más débil de la categoría, no le permitieron mostrar un buen nivel, más allá de algunos chispazos. Pero desde Hungría todo iba en ascenso, con buen ritmo, con tiempos y andar de carrera similares a los del experimentado Pierre Gasly. Las buenas sensaciones continuaron en Países Bajos e Italia. Así llegó a Azerbaiyán y, tras el viernes duro, llegó un sábado mejor, cuando el equipo optó por una configuración con más carga aerodinámica. El 15º puesto del ensayo era un buen augurio.
En la interrumpida Q1 (hubo dos banderas rojas), Franco había marcado un registro de 1m42s779 con los neumáticos blandos, 360 milésimas más veloz que Gasly. Para el cierre, Alpine mandó a sus pilotos con cubiertas medias, que demostraron ser las mejores en el asfalto del urbano azerbaiyano.
Pero llegó la dificultad en la séptima curva y todo se terminó. Fue un instante letal para Alpine, porque Colapinto chocó en la misma curva en la que Gasly acababa de pasarse de largo. Casi al mismo tiempo y en el mismo lugar, los dos A525 quedaron eliminados de la Q1. Aunque el francés, al menos, llevó el coche entero a su box.