Fórmula 1 en Azerbaijan: Colapinto fue 20° en el segundo entrenamiento del GP de Bakú

Redacción | 19/09/2025 | Deportes | No hay comentarios

La prestación de los Alpine A525 en las calles de Bakú, escenario del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1, no es hasta el momento la mejor en cuanto a los tiempos que los relegan a los últimos puestos tras las dos tandas, y en el caso de Franco Colapinto quedando 20° en la segunda práctica, tras establecer 1m43s322 como mejor vuelta de las 21 que recorrió en total.

El piloto argentino desarrolló durante la primera parte de la tanda el trabajo con su auto girando con los nuevos neumáticos C6 (blandos) que presentó Pirelli para esta carrera, y utilizando dos juegos con los cuales completó media docena de giros; luego, completó la sesión con neumáticos medios que le permitieron hacer su registro más destacado.

Colapinto en su afán por bajar esa marca rozó en la curva 15 -como lo hizo la mayoría de sus colegas- uno de los muros del trazado callejero de seis kilómetros, pero no acusó dificultades en los elementos de la suspensión trasera, pudiendo continuar y cerrar la actividad cumpliendo con el plan del equipo de Enstone preparándose para la carrera.

Su compañero de equipo, fue 16° Pierre Gasly y 648/1000 por delante del pilarense, y con la paradoja que condujo el auto más rápido de la instancia, al marcar 354 Km/h. de velocidad final, junto al Racing Bulls de Liam Lawson, en tanto Colapinto registró 350 Km/h., demostrando que la configuración aerodinámica compensa la magra potencia que tienen los motores de los A525.

Voló Hamilton

Lewis Hamilton se colocó arriba del clasificador de la segunda tanda de ensayos oficiales del GP de Azerbaijan y con la Ferrari SF25 consiguió una vuelta óptima de 1m41s293 relegando al puesto de escolta a su compañero Charles Leclerc, por 74/1000, y luego de haberse pasado en un frenaje, registrando así su único «deslíz».

A las máquinas rojas las siguieron los Mercedes de George Russell (a 0s477) y Kimi Antonelli (a 0s486); el Haas de Oliver Bearman (a 0s598), el Red Bull de Max Verstappen (a 0s609), el Racing Bulls de Lawson (a 0s696), el Haas de Esteban Ocon (a 0s874), y el Williams de Alex Albon (a 0s884).

La décima posición (a 0s906) le correspondió a Lando Norris quien tuvo un incidente al golpear contra los muros con la parte trasera de su McLaren y esto dañó el eje trasero, obligándolo a retornar a boxes y que los ingenieros realicen las reparaciones para tener listo el MCL39 para las tandas sabatinas; su compañero, Oscar Piastri también tuvo un roce con el muro y quedó 12°.

Tablero de la Práctica Libre 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:41.293 21
2 16 Charles Leclerc Ferrari 0.074 23
3 63 George Russell Mercedes 0.477 19
4 12 Kimi Antonelli Mercedes 0.486 22
5 87 Oliver Bearman Haas 0.598 23
6 1 Max Verstappen Red Bull Racing 0.609 22
7 30 Liam Lawson Racing Bulls 0.696 22
8 31 Esteban Ocon Haas 0.874 23
9 23 Alexander Albon Williams 0.884 24
10 4 Lando Norris McLaren 0.906 7
11 55 Carlos Sainz Williams 0.962 24
12 81 Oscar Piastri McLaren 1.002 23
13 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1.150 23
14 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1.151 22
15 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1.268 22
16 10 Pierre Gasly Alpine 1.381 22
17 18 Lance Stroll Aston Martin 1.478 24
18 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1.527 22
19 14 Fernando Alonso Aston Martin 1.674 24
20 43 Franco Colapinto Alpine 2.029 22

Este sábado, a la hora 5:30 se realizará la tercera sesión de ensayos y desde la hora 9:00 la clasificación del GP.

