Fórmula 1 en Azerbaijan: Colapinto fue 20° en el segundo entrenamiento del GP de Bakú
La prestación de los Alpine A525 en las calles de Bakú, escenario del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1, no es hasta el momento la mejor en cuanto a los tiempos que los relegan a los últimos puestos tras las dos tandas, y en el caso de Franco Colapinto quedando 20° en la segunda práctica, tras establecer 1m43s322 como mejor vuelta de las 21 que recorrió en total.
El piloto argentino desarrolló durante la primera parte de la tanda el trabajo con su auto girando con los nuevos neumáticos C6 (blandos) que presentó Pirelli para esta carrera, y utilizando dos juegos con los cuales completó media docena de giros; luego, completó la sesión con neumáticos medios que le permitieron hacer su registro más destacado.
Colapinto en su afán por bajar esa marca rozó en la curva 15 -como lo hizo la mayoría de sus colegas- uno de los muros del trazado callejero de seis kilómetros, pero no acusó dificultades en los elementos de la suspensión trasera, pudiendo continuar y cerrar la actividad cumpliendo con el plan del equipo de Enstone preparándose para la carrera.
Su compañero de equipo, fue 16° Pierre Gasly y 648/1000 por delante del pilarense, y con la paradoja que condujo el auto más rápido de la instancia, al marcar 354 Km/h. de velocidad final, junto al Racing Bulls de Liam Lawson, en tanto Colapinto registró 350 Km/h., demostrando que la configuración aerodinámica compensa la magra potencia que tienen los motores de los A525.
Franco Colapinto firmando la bandera argentina a una fanática hoy en Baku #AzerbaijanGP #FrancoColapinto #F1 pic.twitter.com/bT0JAJ20S3
— Lucho Yoma (@LucianoYoma) September 19, 2025
Voló Hamilton
Lewis Hamilton se colocó arriba del clasificador de la segunda tanda de ensayos oficiales del GP de Azerbaijan y con la Ferrari SF25 consiguió una vuelta óptima de 1m41s293 relegando al puesto de escolta a su compañero Charles Leclerc, por 74/1000, y luego de haberse pasado en un frenaje, registrando así su único «deslíz».
A las máquinas rojas las siguieron los Mercedes de George Russell (a 0s477) y Kimi Antonelli (a 0s486); el Haas de Oliver Bearman (a 0s598), el Red Bull de Max Verstappen (a 0s609), el Racing Bulls de Lawson (a 0s696), el Haas de Esteban Ocon (a 0s874), y el Williams de Alex Albon (a 0s884).
La décima posición (a 0s906) le correspondió a Lando Norris quien tuvo un incidente al golpear contra los muros con la parte trasera de su McLaren y esto dañó el eje trasero, obligándolo a retornar a boxes y que los ingenieros realicen las reparaciones para tener listo el MCL39 para las tandas sabatinas; su compañero, Oscar Piastri también tuvo un roce con el muro y quedó 12°.
| Track Walk de Franco Colapinto en Bakú ♂️ pic.twitter.com/k15eTxfi9j
— FC43 (@dailycolapinto) September 18, 2025
Tablero de la Práctica Libre 2
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:41.293
|21
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.074
|23
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.477
|19
|4
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.486
|22
|5
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|0.598
|23
|6
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.609
|22
|7
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0.696
|22
|8
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|0.874
|23
|9
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.884
|24
|10
|4
|Lando Norris
|McLaren
|0.906
|7
|11
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.962
|24
|12
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1.002
|23
|13
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1.150
|23
|14
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1.151
|22
|15
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|1.268
|22
|16
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1.381
|22
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1.478
|24
|18
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|1.527
|22
|19
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1.674
|24
|20
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|2.029
|22
Este sábado, a la hora 5:30 se realizará la tercera sesión de ensayos y desde la hora 9:00 la clasificación del GP.