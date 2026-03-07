Fórmula 1 en Australia: Kimi Antonelli destruyó su Mercedes en la Prueba Libre 3
Justo cuando Franco Colapinto había dejado el box de Alpine con la goma roja para probarla por primera vez y ponerse a punto para la primera clasificación del año, Kimi Antonelli sufrió un choque muy fuerte en el final de la última práctica libre que lo dejó muy complicado para el resto de la segunda jornada del Gran Premio de Australia, primera fecha del Mundial de la Fórmula 1, que estrena un nuevo reglamento técnico el cual ya genera varios dolores de cabeza.
Tras un viernes con problemas de fiabilidad para varios equipos que continuó esta madrugada en Aston Martin -que no pudo poner en la pista el auto de Lance Stroll por un “presunto problema con el ICE (motor de combustión interna)”, según comunicó el equipo- y Williams, donde Carlos Sainz se quedó sin un tiempo cronometrado al quedarse sin energía a los 10 minutos, Mercedes fue finalmente el que padeció la FP3 por un error de Antonelli.
El italiano estaba cuarto, a menos de medio segundo de Charles Leclerc -en ese momento, líder-, y estrelló su auto después de la primera curva, en el inicio del trazado. Según la repetición, el joven piloto tomó el piano un poco de más en la curva 2 y perdió la parte trasera del Mercedes. Entonces, sin pasto ni grava, el coche salió despedido contra la pared y terminó destrozado.
¡¡DURISIMO CHOQUE DE KIMI ANTONELLI Y BANDERA ROJA EN LA FP3!! La cara de Toto Wolff lo dice todo…
#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HDxv3B12pJ
— SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026
Más grande aún fue la decepción de Antonelli porque, cuando la sesión se reanudó para los últimos cuatro minutos, su compañero George Russell mostró el verdadero potencial del equipo de Wolff: 1m19s053, para sacarle 616 milésimas a Lewis Hamilton y 774 a Charles Leclerc, que volvieron a poner a Ferrari en la parte alta como el viernes.
En ese simulacro de clasificación, Colapinto apenas pudo dar un giro en la goma blanda tras pasarse el entrenamiento con la dura, al igual que Pierre Gasly. Por eso, Alpine no subió muchas posiciones con respecto al viernes: apenas pudieron ser 15° y 16°, con el galo por delante del argentino por tres décimas.
George Russell leads the way in Final Practice, ahead of the Ferraris of Lewis Hamilton and Charles Leclerc
Here's your full classification from FP3 ⬇️#F1 #AusGP pic.twitter.com/Y6x7Wx5GVY
— Formula 1 (@F1) March 7, 2026
En la parte alta, en tanto, Oscar Piastri le ganó la batalla a Lando Norris en el equipo campeón: fueron cuarto y octavo con los McLaren, con menos de cuatro décimas entre ellos. Isack Hadjar, por su parte, sorprendió quedando por delante de Max Verstappen en Red Bull por 60 milésimas. Antonelli, pese al choque, quedó séptimo, mientras que los jóvenes Gabriel Bortoleto (Audi) y Oliver Bearman (Haas) completaron el top 10.