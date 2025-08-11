Formosa, Neuquén y Santiago del Estero lideraron las ventas de usados en julio
La Cámara del Comercio Automotor (CCA) reportó que en julio se vendieron 179.363 vehículos usados, lo que representa una caída del 2,34% respecto a igual mes de 2024 (183.668 unidades). Sin embargo, en comparación con junio (143.191 unidades), las ventas crecieron un 25,26%, marcando el mejor julio en lo que va del año.
Entre enero y julio de 2025, se comercializaron 1.097.767 vehículos usados, un incremento del 18,93% respecto al mismo período de 2024 (923.066 unidades).
Alejandro Lamas, secretario de la CCA, destacó que “el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa, con 46,66%, seguido de Neuquén con el 42,07% y La Rioja con el 39,91%”.
El top 10 de autos usados más vendidos en julio es:
Volkswagen Gol y Trend: 10.228 unidades
Toyota Hilux: 7.068
Chevrolet Corsa y Classic: 5.327
Ford Ranger: 4.649
Volkswagen Amarok: 4.551
Ford EcoSport: 3.681
Peugeot 208: 3.647
Toyota Corolla: 3.542
Fiat Palio: 3.430
Ford Ka: 3.293.
En cuanto a la financiación, agregó: “Estamos convencidos de que aún hay mucho camino por recorrer en este tema; creemos que el futuro y la expansión del mercado pasarán por esta herramienta, que es de vital importancia para el sector”.
Finalmente, el secretario afirmó que “la demanda sigue vigente y las agencias cuentan con los productos que la gente requiere. Se espera un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”.