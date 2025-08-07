Forman promotores de salud comunitaria en Paraná con enfoque de derechos y trabajo territorial
Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal municipal en el ámbito de la Atención Primaria de la Salud, comenzó en Paraná un curso de formación para promotores de salud comunitaria. La propuesta apunta a incorporar herramientas teóricas, prácticas e instrumentales desde una perspectiva de derechos humanos y trabajo comunitario.
El curso se desarrolla en la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER y está dirigido al personal de la Municipalidad de Paraná. Según explicó la secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, la formación busca “brindar una formación integral para fortalecer las capacidades de quienes trabajan o desean trabajar en salud comunitaria”.
Entre los ejes abordados, se destacan género, salud mental comunitaria, salud sexual y reproductiva, salud ambiental, bienestar animal, comunicación efectiva y estrategias para el trabajo comunitario.
Enrique destacó que esta iniciativa se enmarca en la gestión de la intendenta Rosario Romero, quien propone “formar al personal municipal para mejorar los recursos humanos del Estado local y la atención a los ciudadanos”.
Por su parte, el decano de la FHAyCS, Aníbal Sattler, valoró el trabajo conjunto con la Municipalidad: “Desde la facultad impulsamos distintas actividades para acompañar al personal de los centros de salud municipales, brindando herramientas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades”.