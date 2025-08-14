Formación gratuita en el Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER) convocan a la comunidad escénica a participar de instancias de capacitación gratuitas, que se desarrollarán en el marco del Encuentro Entrerriano de Teatro, a realizarse en Paraná del 22 al 24 de agosto. Las actividades tendrán lugar en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó) y están dirigidas a personas mayores de 16 años.
Las propuestas estarán a cargo de dos especialistas en teatro y gestión cultural: Leila Barenboim y Guillermo Meresman.
Gestión en artes escénicas
La capacitación estará dirigida por Leila Barenboim, licenciada en Humanidades (UOC, España) y gestora cultural con más de 20 años de trayectoria en América Latina y Europa. Actualmente, se desempeña como consultora en Plaz Gestión Cultural y es especialista en movilidad internacional, circulación, coproducción, residencias y desarrollo de proyectos.
La propuesta está orientada a profesionales y trabajadores de las artes escénicas que deseen potenciar sus proyectos en el ámbito de las industrias creativas. Se brindarán herramientas para la producción, exhibición y circulación de obras, así como estrategias de gestión y movilidad internacional para fortalecer redes de trabajo, acceder a nuevos mercados y afrontar los desafíos de la internacionalización cultural, con especial énfasis en el contexto latinoamericano.
La actividad se realizará el viernes 22 de agosto a las 10 en la Casa de la Cultura, con una duración aproximada de dos horas.
Investigación teatral
Esta instancia será coordinada por Guillermo Meresman, licenciado en Teatro, docente, creador e investigador universitario, además de director de la revista La otra butaca y referente entrerriano en investigación teatral.
El taller propone un espacio para intercambiar ideas, conceptos y herramientas metodológicas orientadas a la investigación teatral, abordando la actuación, dramaturgia, dirección y espectación de obras escénicas desde la experiencia personal. También se explorará el análisis de textos dramáticos y espectaculares, los procedimientos y la diacronía histórica del sistema teatral regional. Está destinado a estudiantes, docentes, teatristas, creadores y espectadores habituales de las artes escénicas.
Esta capacitación se llevará a cabo el sábado 23 de agosto a las 10, también en la Casa de la Cultura, con una duración de tres horas.
El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de la Secretaría de Cultura que promueve actividades culturales en toda la provincia con una mirada federal. En lo que va del año, ya se han realizado Encuentros Entrerrianos en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).