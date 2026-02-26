“Forcejeo…”: Policía Federal dio su peculiar versión tras la agresión a un camarógrafo frente al Congreso
La Policía Federal emitió un comunicado este jueves para aclarar información sobre lo que calificó como un “forcejeo con un camarógrafo” en el marco de una manifestación de Greenpeace, donde las fuerzas de seguridad detuvieron a 12 activistas y -según informaron- determinaron un “perímetro de seguridad”.
Fue en ese marco que trabajadores de prensa intentaron cubrir el acontecimiento y “se generó una situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”, dijeron.
Comunicado oficial pic.twitter.com/Vir9O9b4NW
— Policía Federal Argentina (@PFAOficial) February 26, 2026
Y aclararon que “se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente”.
Facundo Tedeschini, camarógrafo del canal A24 fue agredido este jueves a la mañana y posteriormente detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina en Congreso durante una protesta de Greenpeace.