FOPEA advirtió sobre las consecuencias de derogar la Ley del Periodista Profesional: “Sería un retroceso para la profesión”
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) envió un comunicado formal a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, presidida por la senadora Patricia Bullrich, para expresar su preocupación por la intención de La Libertad Avanza de derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908) sin presentar una propuesta alternativa que resguarde el ejercicio de la profesión.
La entidad también dirigió su planteo a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y a los titulares de los bloques Justicialista, José Mayans; UCR, Eduardo Alejandro Vischi; y PRO, Enrique Martín Goerling Lara.
En la nota, FOPEA sostuvo que eliminar la ley que garantiza derechos laborales específicos y condiciones de estabilidad para los periodistas implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión en Argentina. En lugar de su derogación, la organización propuso abrir un debate profundo para actualizar la norma a los tiempos actuales, sin resignar las garantías que hoy protege.
Fundamentos legales y antecedentes de la Corte Suprema
El rechazo de FOPEA se apoya en argumentos jurídicos y jurisprudenciales. Entre ellos, invocó el Principio de Progresividad, que impide al legislador adoptar medidas regresivas sobre derechos laborales y vinculados a la libertad de expresión. En ese sentido, citó el fallo “Milone” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consolidó el principio de no regresión de derechos fundamentales.
También recordó la causa “Monzón”, donde el máximo tribunal respaldó el acceso de periodistas a documentación judicial, destacando la relevancia del Artículo 13 del Estatuto para el trabajo informativo.
Asimismo, FOPEA mencionó el fallo “Roca”, en el que la Corte validó la indemnización agravada prevista en la ley como herramienta de protección de la estabilidad laboral y, por lo tanto, de la independencia profesional del periodista.
Consecuencias que advierte FOPEA si se deroga la ley
La entidad advirtió que la eliminación del Estatuto podría generar efectos inmediatos y perjudiciales:
- Pérdida de derechos adquiridos y de la definición legal de la profesión.
- Fragmentación de las condiciones laborales entre periodistas, profundizando desigualdades.
- Mayor autocensura y debilitamiento en la protección de fuentes.
- Deterioro de la calidad informativa en un contexto de creciente desinformación.
- Restricciones indirectas a la libre circulación y tránsito, esenciales para el trabajo de prensa, bajo el argumento de eliminar un supuesto “fuero especial”.
FOPEA aclaró que reconoce que el Estatuto contiene aspectos desactualizados, especialmente frente a las nuevas tecnologías y dinámicas digitales. Sin embargo, remarcó que la solución no es la derogación, sino una reforma integral que preserve su función protectora.
Finalmente, la organización instó a los legisladores a evitar decisiones apresuradas y a abrir un debate amplio y federal para modernizar la Ley 12.908, sosteniendo que un vacío legal sería más perjudicial para el periodismo y para la sociedad que una actualización consensuada de la norma.