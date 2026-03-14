Flybondi: Renegociación de contratos causan cancelaciones de vuelo
La aerolínea de bajo costo, Flybondi, comunicó hoy que “este fin de semana” se espera que sus operaciones estén “normalizadas” gracias a los acuerdos alcanzados con las empresas que alquilan sus aviones bajo la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance).
Fuentes de la compañía explicaron a la Agencia Noticias Argentinas que “desde el 10 al 13 de marzo, dos proveedores ACMI decidieron desprogramar los aviones debido a una renegociación comercial que se estaba llevando a cabo en esos días. Lamentablemente, este accionar produjo cancelaciones y demoras que afectaron a miles de pasajeros. La buena noticia es que ya hay una gran parte del problema solucionado y la mayoría de esos aviones ya están operativos y comenzaron nuevamente a brindar servicio”.
Flybondi atravesó una de las semanas más críticas de su historia reciente, ya que la compleja renegociación de los contratos de arrendamiento dejó en tierra a buena parte de su flota, generando una cadena de cancelaciones que afectó a miles de pasajeros.
La parálisis, que se inició el pasado 5 de marzo, impactó específicamente a ocho aeronaves operadas por dos de las cuatro empresas que operan bajo la modalidad ACMI. Según datos del sector aerocomercial, esto provocó entre un 40% y un 45% de cancelaciones durante esta semana.
Esta situación se produce en un contexto de transición para la firma, que desde mediados de 2025 se encuentra bajo el control de COC Global Enterprise, liderada por el empresario Leonardo Scatturice.
La crisis actual de flota coincide con los anuncios realizados por la compañía en diciembre pasado, cuando la nueva dirección presentó un plan de crecimiento que incluye la adquisición de 35 nuevas aeronaves de los fabricantes Airbus y Boeing.
El objetivo es aumentar la capacidad operativa en un 230% en los próximos cuatro años, buscando consolidar su presencia en los 16 destinos domésticos actuales y expandir su red en Brasil, Paraguay y Perú.
La dependencia de proveedores externos para el núcleo de la operación —avión, tripulación y mantenimiento— bajo el modelo de alquiler ACMI ha demostrado ser un arma de doble filo ante tensiones financieras o contractuales.