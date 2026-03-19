Flybondi lanzó un plan de retiros voluntarios en medio de la crisis operativa
Flybondi ha iniciado un proceso de retiros voluntarios para su personal, con el objetivo de reducir su planta permanente en un contexto complejo caracterizado por la escasez de flota propia y frecuentes cancelaciones.
La aerolínea de bajo costo, que fue adquirida en junio de 2025 por Leonardo Scatturice a través de su fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise, ha despertado incertidumbre sobre su futuro tras el anuncio de esta iniciativa.
Según indicaron oficialmente, esta iniciativa “forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa”. Sin embargo, las demoras y cancelaciones ya son una constante en el servicio, lo que ha generado críticas en el mercado aerocomercial.
Investigaciones sobre el modelo de Flybondi han evidenciado un alto riesgo, revelando que uno de cada cinco vuelos programados nunca llega a su destino original.
Recientemente, la compañía fue multada con $228 millones por el gobierno de Neuquén debido a incumplimientos en la atención a usuarios, afectando a más de 22.000 pasajeros sólo en enero.
A pesar de las expectativas generadas por la inyección de recursos y contactos de Scatturice, que prometió un agresivo plan de marketing, la situación estructural de la aerolínea no ha cambiado.
Desde la empresa, afirmaron que el programa de retiros voluntarios se lleva a cabo “en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir”, y añadieron que “la compañía continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”.