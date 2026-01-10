Flybondi expande su flota con aviones de matrícula y tripulación extranjera
En un escenario aerocomercial dinámico y exigente, la aerolínea low cost Flybondi avanza con su estrategia de expansión para la temporada de verano mediante la incorporación de aeronaves bajo la modalidad ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), una herramienta clave para responder a la alta demanda estacional.
Este esquema le permite a la compañía sumar aviones con matrícula extranjera y tripulación técnica internacional, lo que posibilita incrementar rápidamente la oferta de asientos sin afrontar los extensos procesos de capacitación y certificación que requiere la incorporación de flota propia.
De esta manera, Flybondi busca reducir cuellos de botella operativos y aprovechar la demanda récord prevista para el primer trimestre del año, en un contexto de fuerte movimiento turístico.
Históricamente, la empresa operó con una flota homogénea de Boeing 737-800 NG bajo contratos de dry lease. No obstante, la flexibilización de la normativa aeronáutica y la necesidad de contar con mayor agilidad operativa llevaron a la compañía, encabezada por su CEO Mauricio Sana, a profundizar el uso del modelo de wet lease.
En ese marco, la semana en curso marca un punto relevante para la logística de Flybondi con el arribo de nuevas aeronaves destinadas al pico de la temporada estival. El pasado 4 de enero se incorporó un Airbus A320, matrícula PR-MLD, perteneciente a Avion Express Brasil, mientras que para las próximas horas se espera la llegada de cuatro Airbus A320 adicionales provenientes de Avion Express Lituania.
Para el período enero-marzo de 2026, la aerolínea contará con un total de 11 aeronaves operadas bajo modalidad wet lease —cuatro Boeing 737-800 NG y siete Airbus A320—, que se sumarán a los 14 aviones de su flota habitual.
Las proyecciones para el verano indican que Flybondi transportará cerca de 2,8 millones de pasajeros, lo que implicaría un crecimiento superior al 50% en el tráfico internacional, con especial impulso en las rutas hacia Brasil.
Actualmente, la compañía opera una red de 32 rutas, compuesta por 22 conexiones domésticas, que cubren destinos estratégicos en aeropuertos administrados por Aeropuertos Argentina, y 10 rutas internacionales.
Entre las principales novedades se destacan el aumento de frecuencias desde Córdoba hacia Ushuaia, El Calafate y Puerto Iguazú, así como la consolidación de los vuelos a Asunción y a distintos destinos de Brasil, entre ellos Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió.