Flybondi canceló 90 vuelos por falta de combustible en medio del paro general
La aerolínea Flybondi, que había logrado mantener su operación activa desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza pese al paro general que afectó al resto de las compañías locales, debió finalmente cancelar el resto de sus vuelos programados ante la falta de abastecimiento de combustible.
Según informó la empresa en un comunicado, el ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos se negó a cargar los aviones de la compañía.
“Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”, señala el texto difundido este jueves.
Vuelos que lograron operar
La compañía detalló que durante las primeras horas del día pudo concretar nueve vuelos, entre ellos:
- Desde/hacia Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis.
- Desde Mendoza hacia Ezeiza.
- Desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro.
- Un vuelo chárter Rosario–Maceió.
“Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí la compañía cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros. Los pasajeros cuyo vuelo fue cancelado podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional desde MI RESERVA”, agrega el comunicado.
La empresa recomendó además verificar el estado de los servicios en su sitio web oficial y expresó que “Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a nuestros pasajeros por causas ajenas a la compañía”.
Reclamos ante Transporte
Desde la Secretaría de Transporte de la Nación señalaron que la empresa presentó los reclamos correspondientes y remarcaron que “la falta de abastecimiento responde a una medida sindical, y no empresarial”.
Asimismo, precisaron que la situación afectó a más de 1.100 pasajeros en el área de preembarque y cerca de 800 en el área de check-in, quienes se habían trasladado hasta Ezeiza para abordar sus vuelos programados.