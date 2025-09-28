Florencio Randazzo: “Milei no tiene equipo ni sensibilidad”
Florencio Randazzo, el exministro y referente de Provincias Unidas plantea la construcción de un espacio federal y de gestión que rompa con la polarización. Critica el egoísmo del kirchnerismo, la insensibilidad del actual gobierno y defiende una alternativa “racional, sensata y con experiencia”.
Florencio Randazzo está convencido de que la Argentina necesita salir de la grieta y volver a creer en la gestión como herramienta transformadora. Desde el espacio Provincias Unidas, que integran varios gobernadores y dirigentes de distintos orígenes partidarios, propone una opción “de sentido común”, con eje en la educación, la infraestructura y la institucionalidad.
El actual diputado nacional habló sobre el presente político, la crisis económica, el rol del Estado y su visión del kirchnerismo. “El sistema de polarización binario ha hecho un daño tremendo a la Argentina. Hay que terminar con los relatos y mirar los datos. ‘Dato mata relato’. Lo que dejó el kirchnerismo fue un 52% de pobreza y un Estado ausente en lo esencial. Y hoy tenemos un gobierno que directamente no cree en el Estado”, expresó en Mar del Plata en el marco de su gira proselitista como candidato a diputado nacional.
Randazzo explica que Provincias Unidas reúne a siete gobernadores, dirigentes de distintos espacios —entre ellos Margarita Stolbizer, Emilio Monzó y Maxi Pullaro— y figuras académicas como el rector de la Universidad de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti. “Tenemos una mirada federal, creemos en el diálogo, en las instituciones y en la gestión. No hay mejor forma de transformar la realidad que gestionando”, sostuvo.
“No creemos en el Estado que mide su peso por la cantidad de empleados o regulaciones, ni en un Estado ausente que deja que las desigualdades se profundicen. Queremos un Estado inteligente, que fije prioridades claras: educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura estratégica”, sentenció.
Randazzo propuso grandes obras —ferrocarriles, puertos, rutas— que mejoren la competitividad y generen empleo y recordó su gestión en Transporte, donde impulsó la renovación ferroviaria y la modernización del DNI, el pasaporte y la tarjeta SUBE. En ese marco dijo que “el Estado puede ser más eficiente que los privados si escucha y gestiona con sentido común”.
Además, sostuvo que: “El kirchnerismo nació en un contexto de crisis, con una mirada interesante que trascendía al peronismo. Pero se fue achicando hasta convertirse en un grupo de fundamentalistas. Cristina Kirchner cometió el error de no generar su relevo. Fue un proceso de egoísmo que terminó perjudicando a los argentinos”.
El exministro reivindicó su paso por el gobierno de Néstor y Cristina, pero aclaró: “Mi capital político es la gestión. Todo lo que estuvo bajo mi responsabilidad lo transformé. Otros se dedicaron a construir poder personal”.
“Milei es producto del hartazgo social. La gente votó bronca. Pero es un dirigente sin experiencia, sin equipo y con una mirada insensible. Dijo que no había plata para las universidades, para el Garrahan o para los jubilados, pero acaba de transferir 1.600 millones de dólares a cinco grandes exportadores”, expresó Randazzo.
Y añadió que el actual gobierno “no tiene un plan productivo, ni de desarrollo, ni de trabajo. Se enamoró de un tipo de cambio que perjudica las exportaciones y destruye la industria local. Bajan la inflación con la gente afuera, y eso no es un éxito”.
Luego explicó que “el negocio de la grieta lo hicieron todos: primero el kirchnerismo con el macrismo, después el macrismo con el kirchnerismo, y ahora el kirchnerismo con el mileísmo. Nos fue mal con todos y seguimos haciendo lo mismo. Es una locura. Hay que construir un camino sensato, con diálogo y gestión”, reclamó.
Randazzo se entusiasma con la elección del 26 de octubre, donde confía en que el electorado “va a tener una alternativa distinta” gracias a la boleta única. “No queremos más resignación: ni relato, ni ajuste. Queremos gestión y resultados”, dijo.
Randazzo alegó que la política es la herramienta “más noble para transformar la realidad” aunque hoy “se convirtió en un club de oportunistas que buscan cargos. Eso genera indignación. Las redes, que podían democratizar la información, se prostituyeron: desinforman y descalifican”.
Sobre la situación económica y el reciente apoyo de Estados Unidos al Gobierno, dijo que “los acuerdos geopolíticos no reemplazan una macroeconomía estable. La Argentina debe tener una política fiscal coherente, incentivar exportaciones y generar trabajo. No hay plan exitoso con la gente afuera”, añadió. Y aclaró que “no necesitamos más relato ni ajuste. Necesitamos gestión, sentido común y un Estado inteligente. La Argentina tiene futuro si se pone en marcha un proyecto con prioridades claras y una dirigencia responsable”, concluyó.