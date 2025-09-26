Florencia Peña denunció amenazas en X por un supuesto video con Alberto Fernández
La actriz Florencia Peña presentó una denuncia judicial tras recibir amenazas a través de la red social X (ex Twitter). Según el acta, un usuario aseguraba tener un supuesto video íntimo en el que se la vinculaba con el expresidente Alberto Fernández.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°29, bajo la dirección del Dr. Aníbal Brunet y con la Dra. María Caffarelli como secretaria única.
De acuerdo con la denuncia, el perfil en cuestión utilizó etiquetas y menciones directas para amenazar con la difusión del material. Por este motivo, la fiscalía dispuso medidas urgentes para preservar las publicaciones y los datos de la cuenta durante 90 días, siguiendo el protocolo de resguardo digital de la plataforma X para casos judicializados.
La denuncia fue recibida en una sede policial, donde se brindó asistencia a la actriz y se resguardó su integridad. Posteriormente, las actuaciones fueron elevadas a la fiscalía para continuar con la investigación. El escrito fue firmado por el Subcomisario Leandro López, a cargo de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales.
El descargo de Florencia Peña ante los rumores
En agosto del año pasado, Peña desmintió la existencia de un video suyo con Alberto Fernández similar al que se viralizó entre el expresidente y Tamara Pettinato. En una entrevista con Perros de la Calle (Urbana Play), la actriz se defendió de las críticas por haber asistido a una reunión con Fernández en la Quinta de Olivos hace tres años.
Visiblemente enojada y conmocionada, Peña afirmó:
“No hay nada nuevo. No es que algo pasó. Es una atroz mentira que esté por salir un video mío. No hay ningún video mío que esté por salir. El que se compró los pochoclos, cómaselo tranquilo…”
La actriz criticó la campaña de misoginia que se generó en redes por el simple hecho de haber solicitado una reunión con el expresidente:
“Pensaba que yo, por haber ido a una reunión siendo mujer, la única manera de encontrarme a solas con el presidente era haciendo sexo oral. El estado de misoginia y la campaña feroz que me hicieron fue tan cruel y dura que todos los colectivos… hasta el colectivo 60 me apoyó”, ironizó Peña.