Flor de gambeta metió “Pichichi” Scioli cuando le preguntaron por Tapia y Toviggino
Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente, evitó hablar respecto al escándalo de corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino, que involucra a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Durante la visita del funcionario a Mar del Plata en un móvil televisivo, le preguntaron respecto de la figura del titular de la AFA y la respuesta evitó sentar posición respecto a un “tema caliente”, como lo definió la conductora.
“Ya fijé posición al principio de todo esto, está muy claro. Ustedes deben tener lo que ha sido con mucha claridad cuando expresé lo que… En línea con la responsabilidad que tengo, mi visión del fútbol del mundo, de Argentina”, respondió Scioli fiel a su estilo evasivo.
Sin embargo, la periodista Laura Di Marco insistió en preguntarle su postura respecto a “Chiqui” Tapia. “En concreto, ¿qué pensas?”, insistió.
El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, tuvo una confusa reacción cuando le preguntaron sobre el escándalo de presunta corrupción que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su titular, Claudio “Chiqui” Tapia. pic.twitter.com/QQeBkrcbvM
Pero la respuesta del secretario de Javier Milei siguió en el mismo tenor y evitó expresarse sobre el escándalo que involucra al titular de la AFA.
“Ahora evidentemente por todo lo que está trascendiendo del tema, cuando pocos éramos los que hablaban, yo fijé una posición muy clara”, agregó Scioli.
La periodista no se dio por vencida y volvió a preguntar por la posición del funcionario sobre Tapia, pero con una sonrisa y argumentando problemas de audio, dio por finalizada la entrevista.
“Laura, hola, se cortó. Te pido disculpas, me está esperando la familia, me tengo que ir a comer. Mandale un beso”, sentenció Scioli y dejó el móvil.