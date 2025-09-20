Flavio Briatore respaldó a Colapinto y a Gasly en Bakú: “Teníamos que asumir algunos riesgos”
La Q1 de la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán venía marcando un claro progreso en Alpine con respecto a las tandas de práctica. Franco Colapinto había mostrado un gran rendimiento que lo colocaba por delante de Pierre Gasly durante los segundos finales. Tras dos banderas rojas por accidentes de Alex Albon y Nico Hülkenberg, ambos A525 salieron con neumáticos medios para exprimir el rendimiento y buscar el paso a la Q2. Pero todo terminó de la manera menos esperada…
El francés se despistó en la curva 4 y debió meterse en la calle de escape para no accidentarse luego de bloquear. Detrás de él venía el argentino, quien se desconcentró al ver a su compañero: perdió el control de su monoplaza por el viento y terminó chocando en el giro. La cara de Flavio Briatore ante lo sucedido rápidamente captó la atención de la transmisión oficial.
Lejos de mostrar su enojo, el líder de la escudería con sede en Enstone respaldó el riesgo que asumieron sus corredores: “No ha sido un buen día para el equipo, con ambos coches fuera en la Q1. Esta pista nos ha resultado difícil y parecía que estábamos dando pequeños pasos adelante sesión tras sesión para mejorar nuestro paquete. Teníamos que asumir algunos riesgos si queríamos progresar en la clasificación y ambos pilotos han apretado al máximo en todas sus vueltas. Al final, las duras condiciones les han pasado factura, al igual que a otros pilotos durante la sesión”.
El directivo italiano de 75 años reconoció su decepción ante el resultado final, que tendrá a Gasly largando 19° y a Colapinto 16°. “En cualquier caso, no es el resultado que queríamos y tenemos que hacer algunas reparaciones antes de la carrera. Será una carrera difícil y, como mínimo, tenemos que aspirar a estar en condiciones de aprovechar cualquier circunstancia potencial”, expresó en declaraciones que repartió la prensa oficial de Alpine en la gacetilla tras la sesión.
La referencia de Briatore es clara: fue una clasificación completamente atípica con seis banderas rojas entre las tres tandas y que terminó con Max Verstappen logrando la pole position en los últimos segundos de la Q3, aventajando por poco a Carlos Sainz y Liam Lawson, quienes quedaron segundo y tercero respectivamente. Precisamente los corredores de Williams y Racing Bulls sacaron rédito ante las interrupciones que hubo en la sesión final por los violentos choques de Charles Leclerc y Oscar Piastri. A estos hay que sumarles el incidente de Ollie Bearman en la Q2 que también detuvo la actividad.