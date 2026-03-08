Flavio Briatore apuesta a la fe luego del discreto paso de Alpine por Melbourne
La temporada de Fórmula 1 2026 no comenzó de la mejor manera para Alpine en el Gran Premio de Australia. La escudería francesa sumó un punto gracias al décimo puesto logrado por Pierre Gasly, pero sin unidades por parte de Franco Colapinto, que se quedó en la 14a ubicación. Luego de la competencia en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Flavio Briatore se refirió al inicio del año con un mensaje esperanzador de cara al calendario completo del equipo en la mejor categoría del automovilismo del mundo.
A través de su cuenta de Instagram y acompañada de una foto suya el director de Alpine escribió: “¡Buen trabajo de Alpine hoy al empezar la temporada con un punto! Sabemos dónde están nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”. Las palabras del dirigente italiano se dan luego de una carrera que en la que hubo un incidente en el que se vio perjudicado el piloto argentino del equipo francés.
Esto sucedió cuando un mecánico movió su auto hacia atrás en el cajón de largada, cuando ya había acabado el tiempo reglamentario de intervención en los coches antes de la vuelta de alineación, error que su equipo atribuyó al software. Esta penalidad le costó en torno a 31 segundos en total y lo envió al último puesto, 17 segundos por detrás del penúltimo auto, que en ese momento ocupaba el Aston Martin de Lance Stroll.
Luego de la carrera, desde el propio equipo asumieron la responsabilidad por el error en la largada y le pidieron disculpas al argentino, que igualmente logró completar la prueba en Melbourne pese al contratiempo inicial.
“Junto al equipo. Hoy no nos salieron bien las cosas para Franco Colapinto, pero lo conseguiremos pronto”, destacó Alpine en sus redes.
La escudería francesa tendrá una revancha rápida tras lo que dejó Australia. El próximo fin de semana (entre el 13 y 15 de marzo) en el Circuito Internacional de Shanghái se llevará a cabo el Gran Premio de China y allí se renovarán las expectativas.