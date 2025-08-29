Flavio Briatore admitió: “Quizás le pusimos demasiada presión a Franco (Colapinto)”
Flavio Briatore, figura histórica de la Fórmula 1 y responsable de la alineación de pilotos en Alpine, reconoció este viernes que quizá su estilo de manejo de los jóvenes talentos no ha sido del todo beneficioso para Franco Colapinto. El piloto argentino, de 22 años, sigue buscando adaptarse al Alpine, un coche que ha resultado más complejo que el que manejó en Williams la temporada pasada.
“Quizá le pusimos demasiada presión a Franco (Colapinto). A veces necesitamos considerar que el piloto es un ser humano y que tenemos que entender exactamente qué pasa por la cabeza de estos chicos, porque son jóvenes: 19, 20, 22, 23… A veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. ¿agregó.
El veterano italiano reconoció que Franco podría haber sido promovido demasiado pronto al asiento titular y que la lupa constante sobre su rendimiento, especialmente al lado de un Pierre Gasly en buena forma, ha complicado aún más la situación. “Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. Quizá no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizá necesitaba un año más para asentarse”, explicó.
Briatore valoró, no obstante, el esfuerzo del joven argentino: “No estoy contento si miras los resultados, eso es lo importante. Él lo intenta muy duro. Nosotros lo intentamos muy duro con el equipo de ingeniería para complacerlo en todo, pero realmente no es lo que espero de Colapinto”.
Asimismo, concluyó que el entorno de la F1 actual amplifica cualquier error mínimo: “Ahora tres décimas separan a toda la parrilla, así que cuando cometes un pequeño error -y un pequeño error es una décima- quedas último. Son factores que hacen que todo sea más difícil, y tenemos que tenerlo en cuenta con pilotos jóvenes como Franco”.