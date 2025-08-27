Flavia Maidana asumió como vocal de la OSER representando a los trabajadores del Estado
Este miércoles, mediante publicación en el Boletín Oficial Nº 28.164, se oficializó la designación de Flavia Maidana como vocal de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), en representación de los trabajadores del Estado.
Maidana, referente de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), integra la OSER desde el 5 de agosto y asumirá funciones en el directorio de la obra social.
Tras varios debates, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió integrar la otra vocalía, eligiendo a Luis Eduardo Franco Weiss como su representante, aunque por el momento su designación aún no se ha oficializado.
Quién es Flavia Maidana
Maidana es pediatra, ex directora del Primer Nivel de Atención de la Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos y fue senadora provincial.
En una conferencia realizada a mediados de julio, Maidana detalló sus principales objetivos en el directorio de la OSER: “Mi función es velar por la salud de los estatales y mantener una relación fluida y de diálogo con los trabajadores de la obra social, quienes nos marcarán las pautas para mejorar el servicio”.
Sobre posibles discrepancias con las autoridades del directorio, Maidana señaló: “Las decisiones no siempre serán del Ejecutivo. Tengo conocimiento de las prestaciones, servicios, urgencias y emergencias, pero vamos a abrir un canal de diálogo y trabajar de manera conjunta permanentemente”.
Marco legal de la OSER
Según lo consignado por los colegas de APF, la normativa vigente establece:
- Dependencia: La OSER depende directamente del Ministerio de Salud.
- Directorio: Compuesto por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo, y dos vocales propuestos por gremios docentes y estatales, con responsabilidad patrimonial por posibles perjuicios.
- Consejo Consultivo: Se creará un consejo ad honorem, con carácter asesor y sin voto, integrado por representantes de todos los sectores que formaban parte del ex Iosper.
- Afiliación: Los afiliados actuales al Iosper serán incorporados automáticamente a la OSER.
- Fiscalización: Se designarán dos síndicos fiscalizadores, uno propuesto por la oposición.
- Transparencia: La ley establece publicación de autoridades, sueldos y contrataciones en un sitio web oficial.