Financial Times destacó el avance del GNL flotante y puso como ejemplo al proyecto Argentina LNG
Un extenso artículo del diario británico Financial Times analizó el creciente protagonismo de las plataformas flotantes de Gas Natural Licuado (GNL) y resaltó el caso del Nguya, desarrollado por la petrolera italiana Eni (Ente Nazionale Idrocarburi), frente a las costas del Congo.
Según la publicación, el Nguya es más largo que el portaaviones más grande de las fuerzas armadas de Estados Unidos y supera ampliamente al buque tanque de más de 300 metros que realizó allí su primera carga de GNL. El ejemplo sirve para ilustrar el peso creciente de estas unidades en el comercio global de gas, con una proyección de aumento del 150% en la capacidad de procesamiento entre 2025 y 2032.
En ese contexto, el artículo también puso de relieve el proyecto Argentina LNG, que ENI desarrolla junto a YPF y otros socios estratégicos.
Ventajas de las plataformas flotantes
El CEO de ENI, Claudio Descalzi, sostuvo que las plataformas flotantes ofrecen mayor rapidez operativa, seguridad y menores costos, especialmente en regiones donde los proyectos terrestres resultan complejos o políticamente riesgosos.
Descalzi recordó que anteriormente era más sencillo avanzar con plantas en tierra, pero las condiciones cambiaron. Citó como ejemplo el atentado terrorista de 2021 que demoró durante casi cinco años la reanudación de la construcción de una planta terrestre de TotalEnergies en Afungi, Mozambique. En contraste, la unidad flotante Coral South, también operada por ENI y ubicada a pocas millas del lugar del ataque, funciona sin interrupciones desde 2022.
El informe del Financial Times subraya que estas plantas flotantes aceleran desarrollos en zonas complejas y reducen costos frente a las instalaciones en tierra.
Vaca Muerta y el salto exportador
El propio Descalzi utilizó como ejemplo el desarrollo en Vaca Muerta, donde planea desplegar una flota de buques que duplicarían el tamaño del Nguya y podrían producir hasta 18 millones de toneladas anuales de GNL, una cifra comparable con grandes terminales exportadoras de Estados Unidos.
Esa proyección supera en un 50% lo anunciado oficialmente días atrás. La semana pasada, YPF, ENI y XRG —el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC, la compañía petrolera nacional de Abu Dhabi— firmaron el Joint Development Agreement (JDA) para avanzar en Argentina LNG.
El proyecto prevé una producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) mediante dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con capacidad de 6 MTPA. “El proyecto está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL”, indicó YPF en un comunicado.
El acuerdo establece avanzar hacia la etapa de Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design, FEED), junto con la estructuración técnica y los principales frentes comerciales y de financiamiento.
Un proyecto con proyección global
El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que la incorporación formal de XRG “nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global” y adelantó que el objetivo es alcanzar la Decisión Final de Inversión en la segunda mitad de 2026.
El artículo del Financial Times también menciona el crecimiento de la noruega Golar LNG, que aportará plataformas al proyecto Southern Energy en Argentina, encabezado por Pan American Energy (PAE) e integrado por YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. La empresa, listada en Nueva York, duplicó su valor de mercado en los últimos dos años, superando actualmente los USD 4.400 millones.
En esa línea, Descalzi remarcó la ventaja competitiva de ENI en tecnología flotante: “cuando Argentina decidió explotar su gas en aguas poco profundas, nos contactaron porque somos expertos en esta especialidad. Así que es una gran ventaja”.