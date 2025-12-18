Finalmente, Verstappen no será el n° 1 en la F1 2026
La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un giro simbólico en la carrera de Max Verstappen, quien dejará de utilizar el número 1 tras cuatro años consecutivos como campeón del mundo y competirá con un nuevo dorsal. El piloto neerlandés confirmó que correrá con el número 3, una elección personal que venía postergando desde sus inicios en la categoría y que fue posible gracias a un cambio reciente en el reglamento de la FIA y al aval de Daniel Ricciardo, anterior propietario de ese número.
En una entrevista con Viaplay, filmada durante el fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, Verstappen explicó los motivos de su decisión. “No será el 33. Mi número favorito siempre ha sido el 3, salvo el 1. Ahora podemos intercambiarlo, así que será el 3”, afirmó. Con este cambio, el dorsal 1 —reservado al campeón vigente— pasará a manos de Lando Norris, quien llegará a 2026 como campeón del mundo tras consagrarse con McLaren.
La salida obligada del número 1 reavivó la expectativa de un regreso al 33, número con el que Verstappen debutó en la Fórmula 1. Sin embargo, el neerlandés optó por el dorsal que siempre consideró ideal. “El 33 siempre estuvo bien, pero prefiero un 3 a dos. Siempre dije que representaba doble suerte, pero ya he tenido mi suerte en la Fórmula 1”, explicó, dejando en claro que su elección responde a una preferencia de larga data.
El uso del 33 había sido, en realidad, una alternativa reglamentaria, ya que al llegar a la máxima categoría no pudo elegir el 3 por estar ocupado. Esa limitación se mantuvo durante años, tanto por normas deportivas como por cuestiones contractuales, hasta que la situación cambió de cara a 2026.
En tono distendido, Verstappen también contó una anécdota vinculada a su pareja, Kelly Piquet, madre de su hija. “El 69 es un número hermoso también, pero cada vez que lo menciono en una entrevista y sale al público, Kelly me dice: ‘¿de qué carajo estás hablando? ¿Tenías que mencionar eso?’”, relató entre risas.
Hasta ahora, la normativa de la FIA impedía que un piloto cambiara su número durante su carrera en la Fórmula 1, y además establecía que cada dorsal quedara bloqueado por dos años tras la salida del último piloto que lo utilizó. En este caso, Ricciardo había usado el número 3 hasta su retiro en 2024, por lo que conservaba los derechos. Con su consentimiento y una actualización del reglamento, la transferencia fue finalmente habilitada.
“La comisión de la F1 aceptó que un piloto pueda cambiar de dorsal durante su trayectoria”, detalló el comunicado publicado en el sitio oficial de Verstappen, que también destacó la colaboración del australiano. Ricciardo había elegido el 3 como homenaje a Dale Earnhardt, uno de sus ídolos de la NASCAR, lo que refuerza la carga simbólica y emocional que suelen tener los números en el automovilismo.
Antes de la implementación de los dorsales fijos, los números se asignaban según la posición de los equipos en el campeonato de constructores, con la excepción del campeón del mundo, que podía utilizar el 1. A lo largo de la historia, el número 3 fue llevado por figuras emblemáticas como Michael Schumacher, quien lo usó en 62 Grandes Premios, además de Lewis Hamilton y Fernando Alonso en etapas más recientes.
En la misma entrevista, Verstappen se refirió a la dinámica interna del equipo tras la salida de Christian Horner como director y valoró el vínculo que mantiene con él. “Seguimos en contacto permanente, incluso durante las vacaciones”, señaló. En ese contexto, también resonaron las recientes declaraciones de Helmut Marko, histórico asesor de Red Bull, quien sostuvo que Verstappen podría haber logrado un quinto título consecutivo si Horner hubiese sido apartado antes de mitad de temporada.