Finalizó una nueva edición del Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná
El Encuentro Entrerriano de Teatro concluyó este domingo en Paraná con funciones a sala llena, la participación de elencos de distintas localidades y una emotiva entrega de premios a la trayectoria. El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, resaltó la importancia de “darle continuidad a un evento con mucha historia y que ha sido inspirador para generar, en esta gestión, otros encuentros provinciales itinerantes en distintas ramas artísticas”. También agradeció “a los trabajadores del área, las salas y al público, por hacer posible una edición participativa y federal, que son ejes fundamentales de este Gobierno para la cultura”.
Por su parte, la directora del ConTIER, Cristina Witschi, subrayó la relevancia de “conectar al público con el teatro entrerriano y seguir trabajando por el desarrollo del sector en las distintas regiones”. Asimismo, destacó la realización de una “previa federal” con la Semana del Teatro, que por primera vez llevó funciones gratuitas a once localidades entrerrianas.
La última jornada comenzó con una reunión del ConTIER y sus representantes regionales para intercambiar información y planificar el segundo semestre. Más tarde, se presentaron las obras Expedición Tereré, tras la joya del monte (Villaguay, para infancias), Sol de noche (Victoria) y De cuerpo y alma (Concepción del Uruguay).
Por la noche se llevó a cabo un homenaje a referentes y trabajadores del teatro provincial: Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. También se entregó un premio honorífico a Carlos Enrique Zelayeta. El cierre estuvo a cargo de la obra Que hablen otras partes de mí (Gualeguay).
El Encuentro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos que recorre toda la provincia. En este marco, en 2024 se desarrollaron también Encuentros Entrerrianos en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).
El registro fotográfico y audiovisual del Encuentro puede visitarse y compartirse a través de @culturaentrerios (Instagram).