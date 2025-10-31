Maran Suites & Towers

Finalizó la reparación en la red de agua potable de calle Montiel

Redacción | 30/10/2025 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná informó que culminaron los trabajos de reparación en una cañería distribuidora de 150 milímetros, ubicada en inmediaciones de la intersección de calle Montiel y Gutiérrez.

Desde el área de Obras Sanitarias comunicaron que el abastecimiento de agua potable se irá restableciendo de manera gradual y progresiva durante las próximas horas, a medida que el sistema recupere su nivel habitual de presión.

Zonas afectadas

A raíz de esta intervención, se registró baja presión de agua en algunos sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas, que reciben el servicio desde el Centro de Distribución Ejército a través del sistema de gravedad.

