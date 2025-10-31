Finalizó la reparación en la red de agua potable de calle Montiel
La Municipalidad de Paraná informó que culminaron los trabajos de reparación en una cañería distribuidora de 150 milímetros, ubicada en inmediaciones de la intersección de calle Montiel y Gutiérrez.
Desde el área de Obras Sanitarias comunicaron que el abastecimiento de agua potable se irá restableciendo de manera gradual y progresiva durante las próximas horas, a medida que el sistema recupere su nivel habitual de presión.
Zonas afectadas
A raíz de esta intervención, se registró baja presión de agua en algunos sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y zonas aledañas, que reciben el servicio desde el Centro de Distribución Ejército a través del sistema de gravedad.