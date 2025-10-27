Finalizó la reparación del caño maestro de agua potable en calle Sebastián Vásquez
El personal municipal concluyó la reparación de una cañería distribuidora de gran diámetro ubicada en calle Sebastián Vásquez, en el tramo comprendido entre Libertad y Courreges.
Los trabajos, coordinados por la Subsecretaría de Obras Sanitarias junto a la Secretaría de Servicios Públicos, se iniciaron en horas de la mañana de este lunes, luego de que durante la madrugada se realizaran maniobras desde la planta potabilizadora y el centro de distribución Ramírez para permitir el vaciado del conducto principal, que transporta por gravedad el agua potable hacia el casco céntrico de Paraná.
Desde el municipio informaron que el servicio comenzará a restablecerse de manera gradual y progresiva a lo largo de las próximas horas, tras las tareas de reacondicionamiento de la red.
Durante la intervención, se registraron baja presión y cortes temporales en algunos sectores del área urbana del centro de la ciudad, comprendida entre avenida Francisco Ramírez, bulevar Racedo–Ituzaingó, calle Sarmiento y la costa del río Paraná, así como en zonas aledañas.