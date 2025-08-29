Finalizó la reparación de la red de agua potable en calles Mantegazza y 3 de Febrero
El personal municipal concluyó este viernes la tarea de emergencia iniciada tras detectarse la rotura de una cañería distribuidora de 150 milímetros, provocada durante los trabajos de colocación de un nuevo caño de impulsión de agua que conectará la planta potabilizadora Echeverría con el centro de distribución Ramírez.
A lo largo de la tarde, el servicio de agua potable se fue restableciendo de manera gradual y progresiva, recuperando tanto caudales como presión adecuada en las zonas afectadas durante la intervención.
La baja presión o falta de suministro había impactado en sectores del área urbana comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón y San Luis hacia la costa del río Paraná, incluyendo los barrios Macarone y El Morro, así como en la zona entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, abarcando las jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.