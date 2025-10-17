Finalizó la reparación de la cañería de agua potable en avenida Almafuerte
El personal municipal completó la reparación de la cañería de agua potable en avenida Almafuerte este viernes, en el tramo comprendido entre calles Salvador Caputto y Gobernador Mihura. Gradualmente se está restableciendo el suministro de agua en la zona que abarca avenida Almafuerte, calles Artigas y Caputo hasta Juan B. Justo aproximadamente.
Durante la ejecución de los trabajos, en este sector —atendido por el sistema de bombeo desde el centro de distribución Parque del Lago— se registraron casos de baja presión o interrupción temporal del servicio.
Además, ya se rehabilitó el tránsito vehicular por la avenida en el sentido oeste-este hacia la salida de la ciudad. El corte total del paso de vehículos había sido necesario debido a la ubicación de la cañería y al movimiento de operarios y maquinaria pesada durante la intervención.