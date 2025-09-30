Finalizó intervención en la red de agua potable en Ramírez y Ezpeleta
El personal municipal concluyó la reparación de una cañería distribuidora en las intersecciones de Ramírez y Ezpeleta, trabajos que se ejecutaron desde las primeras horas del día.
Tras la intervención, se reanudó de manera gradual y progresiva el abastecimiento de agua en las dos zonas afectadas. La primera comprendió el sector entre avenida Francisco Ramírez, Colón y San Luis hasta la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro. La segunda se extendió desde Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, en jurisdicción de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.
Durante la intervención se registraron casos de baja presión o falta de suministro, situación que comenzó a normalizarse a lo largo de la tarde en cuanto a caudal y presión del agua.