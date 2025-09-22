Finalizó el 4º Curso Nacional de Instructores para Suboficiales en Entre Ríos
La Policía de Entre Ríos llevó a cabo la ceremonia de cierre del 4º Curso Nacional de Instructores para Suboficiales, con la participación de efectivos de diez provincias: Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Jujuy, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
En esta instancia de formación, 34 cursantes egresaron, reafirmando el compromiso de la institución con la profesionalización y capacitación permanente del personal policial en un marco federal y articulado.
La ceremonia fue presidida por el jefe de Policía, Claudio González, acompañado por autoridades de la Plana Mayor, instructores y familiares de las y los egresados.
Desde la institución destacaron que estas capacitaciones son fundamentales para elevar los estándares de formación, fortalecer la coordinación entre provincias y consolidar una fuerza de seguridad más preparada para los desafíos actuales.